準到發毛！華爾街「神預測」去年全命中 神人再開金口再點3趨勢

財經中心／師瑞德報導

2026年投資風向球來了！回顧去年標普500大漲17%、黃金狂飆60%，華爾街幾位「神準預言家」再次出手。展望新的一年，美股目標價上看7300點，AI資金預計從硬體轉向軟體應用端，而黃金與實物資產在通膨與地緣政治風險下，依然是投資組合中不可或缺的「定海神針」。（AI製圖）

回顧剛剛過去的2025年，全球投資市場上演了一場驚心動魄的財富重分配。標普500指數頂著壓力大漲17%，黃金價格更是狂飆超過60%，讓無數看空的分析師跌破眼鏡。然而，在一片混亂的預測聲浪中，仍有幾位「神準預言家」精準抓到了市場脈動。隨著步入充滿變數的2026年，這些頂尖策略師再度釋出最新的「致富指南」，面對川普關稅、聯準會降息及AI泡沫論等雜音，他們一致認為：機會依然在，但玩法變了。

廣告 廣告

美股上看7300點 「美國優先」成投資主軸

誰是去年的預測王？法國興業銀行的策略師Manish Kabra絕對榜上有名。他去年精準預測美股走勢，對於2026年，他更喊出標普500指數將衝上7300點的樂觀目標。Kabra認為，川普政府的放鬆管制與低稅收政策，將是推動美國經濟再成長的引擎。他的投資建議簡單粗暴：「優先買美股」，特別是那些能受惠於「美國再工業化」及稅改法案的消費週期股、金融股與工業股。DataTrek Research的聯合創始人Nicholas Colas也持相同看法，他押注美國經濟韌性十足，並點名材料、房地產與公用事業板塊將在新的一年異軍突起。

AI風向轉變 「應用端」接棒硬體飆漲

過去兩年靠著輝達（Nvidia）等硬體股賺得盆滿缽滿的投資人請注意，風向可能要變了。晨星（Morningstar）首席市場策略師David Sekera示警，2026年的聚光燈將從「AI建設者」轉向「AI受益者」。換句話說，市場將不再只盯著賣晶片的公司，而是尋找那些能利用AI技術實質推動營收成長、提高效率的企業。他點名了包括高樂氏（CLX）、億滋國際、ServiceNow（NOW）以及卡夫亨氏（KHC）等公司，這些位於應用端的企業，極有可能是下一波財富重分配的贏家。

黃金狂潮未歇 新債王：實物資產勝過債券

至於去年漲幅最驚人的黃金，還能追嗎？被譽為「新債王」的雙線資本CEO傑弗裏·岡拉克（Jeffrey Gundlach），去年大膽預測金價將突破4000美元，結果精準命中。面對2026年，他依舊看好「實物資產」。岡拉克指出，在地緣政治動盪與龐大債務壓力的雙重夾擊下，黃金已不僅是避險工具，更是真正的貨幣資產。Carson Research的Ryan Detrick也附和這個觀點，建議投資人與其死守債券，不如增加大宗商品與實物資產的配置，這套在2025年大獲全勝的策略，在2026年預計將持續發威。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

投資人別接刀！大盤漲800點它卻在哭！「油電燃氣類」下殺3.6%成重災區

護盤喊假的？35件庫藏股執行率慘遭腰斬 汽車零組件業成最大重災區

不是半導體！2026開紅盤最大黑馬是「它」 單週狂噴6.7%完勝大盤

財富自由再等等！威力彩連19摃彩迷嘆氣 下周一「4億大紅包」等你拿

