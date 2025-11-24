準天琴颱風恐生成！最新路徑、對台影響曝光

準天琴颱風恐發展。（翻攝自YouTube頻道Hsin Hsing Chia）





氣象專家賈新興表示，熱帶擾動92W目前已在菲律賓以東逐漸發展，今天起有機會增強為熱帶性低氣壓，並在通過菲律賓後進入南海。

他預估，最快25日傍晚後不排除進一步發展為今年第27號颱風「天琴」，後續路徑朝越南南部前進，對台灣天氣不會造成明顯影響。

賈新興指出，今日傍晚起至27日受偏強東北季風影響，但本波東北季風水氣偏少，各地降雨並不顯著。28日起天氣型態轉為高壓東移帶來的偏東風，台灣各地天氣將明顯穩定。

他表示，25日起桃園以北山區與宜蘭可能出現零星短暫雨，花蓮山區亦有局部降雨；26日全台為晴時多雲的天氣。

27日桃園以北、宜蘭及鵝鑾鼻有局部短暫雨，花東地區則可能出現零星降雨。28日至30日各地晴到多雲，天氣維持穩定。

進入12月後，1日下午東北角至宜蘭有機會出現零星短暫雨；2日至3日各地仍以晴到多雲為主。他提醒，五天以上的天氣變數較大，民眾應持續留意最新預報。

