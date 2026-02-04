準婆婆在美遭逮捕！富商男友被通緝 吳佩慈「為了她」首度發文

吳佩慈在婆婆翻車後，首度發文哀悼大S。（翻攝自吳佩慈IG）

女星吳佩慈與香港富商紀曉波交往多年，雖未登記結婚，但2人至今已育有4名子女，關係早已形同夫妻，不過日前準婆婆、現年68歲的崔麗杰，因涉嫌違反美國移民法遭到逮捕，引發關注。對此，事隔1個多月，吳佩慈首度發文，但是在哀悼大S。

對於準婆婆崔麗杰遭逮，吳佩慈事發至今都未做出回應，不過今（4日）晚為哀悼大S逝世週年PO文。吳佩慈稍早在IG曬出昔日與大S的合照，感性透露「那天我說了一個我和她之間的小故事」，表示大S第一段婚姻開始不快樂後 ，「她有一次跟我說，等我也不快樂了，她想要和我重組家庭，她出去賺錢養我們當爸爸，我在家裡照顧孩子當媽媽」，她則立刻就回「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」

吳佩慈表示，雖後來這個重組家庭的計劃未實現，但大S也找回了畢生的摯愛，「可是她讓我知道我們可以是彼此的依靠」，大呼自己失去的豈是一個好朋友而已，「我美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐，永遠愛妳！」

富豪準婆婆被逮後，吳佩慈首度發文，引發關注。（翻攝自吳佩慈IG）

事實上，現年47歲吳佩慈與昔日華岡「七仙女」好友范曉萱、阿雅等人，一同現身大S金寶山墓園紀念雕像揭幕儀式，淡出螢光幕移居香港多年的她，富商男友紀曉波被美國FBI通緝，準婆婆崔麗杰則在美國被逮捕，如今發文也備受注目。

