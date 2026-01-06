準媽咪焦凡凡遊日本「毛茸茸可愛照」曝光 笑喊：一個人吃，兩個人滿足

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

藝人焦凡凡2024年與饒舌歌手婁峻碩結婚，婚後一年公開懷孕喜訊，隨後證實寶寶性別是男生。近日，她飛往日本福岡旅遊，今在社群發文並附上孕肚照，寫下「一個人吃，兩個人滿足，這次旅行，有一個最貼身的小夥伴」，看起來狀態相當好，充滿幸福與活力。

焦凡凡挺孕肚飛往日本福岡旅遊，狀態相當好。（圖／翻攝自焦凡凡ig）

照片中，焦凡凡戴著泰迪熊色的毛帽，頭頂熊耳造型十分俏皮，身穿淺咖啡色燈芯絨外套，仍難掩孕肚曲線。冬日厚重的穿搭不僅保暖，也為整體造型增添可愛氛圍，展現她活潑又甜美的一面。

廣告 廣告

此行她特地品嚐了福岡在地美食，包括知名連鎖拉麵店「一蘭」、多款日式糰子、南蠻塔塔炸雞、炸蝦及燒肉等。享受美食後，她在貼文中寫下「一個人吃，兩個人滿足」，透露旅行的特別意義，因為有腹中寶寶陪伴，讓這趟旅程更顯幸福。

久違出門放風的焦凡凡，面對鏡頭活潑比出愛心與YA手勢，笑容燦爛、氣色紅潤，散發幸福能量。照片曝光後，許多粉絲也在貼文底下留言，表示「幸福的凡」、「應該是一個人吃，三個人滿足，看你吃的開心寶寶也開心，爸爸也開心」、「散發更不同的美」、「陽光和小旅伴治癒凡凡，凡凡的笑容治癒了我」、「懷孕後更漂亮的凡」。

更多FTNN新聞網報導

當爸倒數！婁峻碩耶誕城首曝寶寶性別 甜蜜談未來計畫

差一碼虧一萬！鍾明軒曝歐洲退稅地雷 機場：必須回原店補單

來台後「想撕掉護照」！韓國網紅讚台灣不用看人臉色 網友回應兩極

