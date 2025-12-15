準媽媽快看！政府補助「最高領8500元」 條件曝光

記者蔣季容／台北報導

國內每3位準媽媽就有1位超過34歲。（示意圖／翻攝自pexels）

根據內政部統計，國內每3位準媽媽就有1位超過34歲。衛福部國健署表示，針對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病等，提供產前遺傳診斷（羊膜穿刺）費用每案最高5000元的補助，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另額外再補助採檢費用3500元，每案補助最高可達8500元。

根據美國國家衛生院（NIH）和美國婦產科醫學會（ACOG）資料綜合指出，隨著產婦年齡越高，懷孕的健康挑戰與風險相較於年輕女性顯著增加。ACOG資料尤其明確指出，35歲及以上的孕婦相較於25至29歲的孕婦，患慢性高血壓的機率是2至4倍，而患2型糖尿病的機率也幾乎是2倍。

廣告 廣告

除了這些慢性病風險外，高齡產婦也更容易面臨妊娠糖尿病、子癇前症等常見孕期併發症，並有更高的流產或子宮外孕機率；在分娩時亦常因產程延長、遲滯等問題導致接受剖腹產手術的比例顯著增加；同時，胎兒發生染色體異常（如唐氏症）的風險也隨之攀升。

政府補助產前遺傳診斷 最高8500元

國健署指出，目前除補助每位孕婦14次產前檢查外，另針對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，提供產前遺傳診斷（羊膜穿刺）費用每案最高5000元的補助。若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另額外再補助採檢費用3500元，每案補助最高可達8,500元，鼓勵符合產前遺傳檢查補助條件的民眾多加利用。

國健署表示，截至114年10月底止，統計高危險群孕婦利用政府補助產前遺傳診斷共計2萬1079案，經產前遺傳診斷發現有異常情形者共712案，而在所有接受補助的高危險群孕婦當中，有1萬9004案（90.2%）為34歲以上懷孕婦女，其中經產前遺傳診斷發現有異常情形者共554案，異常率約2.9%。

國健署署長沈靜芬提醒，有生育計畫的夫妻需重視「適齡生育」，善用政府補助的產前檢查及產前遺傳診斷檢查，及早掌握胎兒健康。此外，若有生育計畫的夫妻對於遺傳生育有任何疑慮，全台設有14家經國民健康署審查通過的「遺傳諮詢中心」（北部4家、中部4 家、南部5家及東部1家）擁有專業的醫療團隊，提供包括孕前及產前諮詢、臨床遺傳諮詢門診等服務，幫助民眾釐清疑慮，在懷孕過程中討論最合適的醫療方案，及早掌握寶寶的健康狀況。

更多三立新聞網報導

吃1顆抵8顆蘋果！「這水果」是台灣之光 抗氧化還能護腸道

酒店女揭「男客手機1現象」！10個裡面中9個 眾嘆：更恐婚了

5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命

減肥少吃澱粉？醫揭「3大陷阱」超傷身：糖尿病風險飆44％

