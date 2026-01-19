準媽媽愛雅遭威脅「ㄧ屍兩命」急報案 鄰居好友夏和熙證實「情緒起伏大」

【緯來新聞網】藝人夏和熙、楊翹碩今（19日）出席直式影集《我說愛你是真的》媒體茶敘。夏和熙好友愛雅目前懷胎8個月，近期卻遭網友惡毒留言「一屍兩命」，氣得愛雅報警並公開對方身分。對此，夏和熙透露愛雅有向他分享此事，他認為網路上充滿非善意的對話，若不能祝福至少別隨意發言，他也積極開導好友，安慰她社區安全且醫院層層把關，要她別太受網友惡言影響。

懷孕8個月的愛雅遭網友威脅「ㄧ屍兩命」急報案，鄰居好友夏和熙回應此事。（圖／翻攝自臉書）

夏和熙坦言愛雅近期因荷爾蒙影響加上這類騷擾，心情起伏頗大，他特別推薦愛雅看自己的新戲紓壓，笑稱身為「半個腐女」的愛雅很喜歡看劇中「動來動去」或強勢硬來的幻想畫面，甚至看劇時胎動明顯，直呼「愛雅肚子有跳起來」。



談到BL劇，夏和熙表示前輩阿本看過劇照後投以羨慕眼光，但笑稱阿本私下還是很愛另一半；而另一位前輩邱以辰（毛弟）則給了讓他哭笑不得的「建議」，提醒拍戲要修毛髮。同劇演員楊翹碩對此大方認了自己體毛多「像猩猩」，並自曝平常會動手修剪毛髮形狀，最推薦「愛心形」，笑說：「愛心比較好看，我都自己欣賞。」

