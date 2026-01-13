準嫂子包辦生活費「哥哥偷吃還炫耀約砲」 親妹為1事猶豫爆料！網答案一面倒
一名女網友近日發文表示，30歲的哥哥有交往穩定的5年的女友感情穩定，但實際上除了出軌外，甚至還有約砲，得知內情的她相當掙扎，不知是否該向哥哥的女友說出真相，文章一曝光，隨即掀起大票網關注與討論。
一名女網友在Dcard論壇上以「親哥誇張出軌，要告訴他女朋友嗎」標題發文，坦言哥哥有交往5年的女友，小倆口目前同居且感情穩定，且哥哥在女友舅舅的公司上班，日常開銷多由女友負擔，交往初期哥哥工作不穩定，也幾乎由女友包辦生活費，還固定給零用錢，甚至協助支付補學歷的學費。
原PO形容哥哥的女友個性溫和、想法成熟，過去也曾開導過自己，加上時常為哥哥著想，因此全家人都相當喜歡她，卻沒想到內情不堪，哥哥某天說漏嘴，形容自己「過得很爽」，坦言早對正牌女友沒有感覺，不僅會去約砲，甚至已出軌、與另名女子交往，而小三也完全不知情，更誇張的是，哥哥還會對女友謊稱出差，實際上卻帶著小三四處旅遊，花錢毫不手軟，甚至還坦言「喜歡小三」，卻仍不打算與正牌女友分手。
原PO表示，得知內幕的她，內心十分煎熬，一方面心疼哥哥女友若得知真相勢必會受到巨大打擊，也擔心哥哥將失去目前擁有的一切，不知所措的她，「想問大家，會跟哥哥的女朋友說嗎？」
文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，多數人表示會說，「女友有知的權利，我自己是會攤牌，管他是不是親哥」「長痛不如短痛，別再讓你哥哥吸你無緣嫂子的血了，放過人家」「同為女人我會講，但會用暗示的方式抓到你哥有小三的證據，匿名傳給他～」「跟你哥哥女朋友說這件事～不要浪費這位女生的時間，做錯事情的是妳哥哥～記住」。
