「準市長」許智傑再展格局 高雄─熊本首航親送喔熊頸枕 拉近日台交流

▲高雄10條日本航點在望！許智傑陪虎航開熊本首航，推動航空外交。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】甫舉行7萬人大造勢的高雄市長擬參選人許智傑，今(23日)與台灣虎航黃世惠董事長，搭乘高雄-熊本首航班機，歡慶熊本首條低成本航空開航，並推動高雄與熊本的姊妹市外交。登機前發生小插曲，許智傑與臺灣知名YTr-蛇丸巧遇，還閒話家常推薦熊本必吃美食：馬肉咖哩、地瓜麻糬、芥末蓮藕等。一下飛機馬不停蹄，代表高雄出席日本官方舉辦的首航儀式，致贈代表臺灣觀光的「喔熊」頸枕，與熊本熊部長親密互動；此外下午也將開航臺南-熊本，這是疫情後首條臺南的國際航線，未來高雄-熊本-臺南3地串飛，將成為「台積電鐵三角」，深化南臺灣與日本熊本的情誼，促成台日在觀光、經貿、物產更緊密的合作。

廣告 廣告

▲7萬人大造勢後首航！許智傑陪虎航開啟高雄─熊本直飛，深化南臺日友誼。

上周陳其邁市長於三井lalaport上樑儀式上大讚，「許智傑比市長還像市長」；又於捷星首航高雄典禮上，特別提及許智傑對高雄航空的付出；加上今日許智傑代表高雄參加熊本的首航儀式，推動高雄城市外交。地方人士評估，許智傑已經成為接棒陳其邁的最佳人選，不論在招商、航空、外交等方面，通通都展現「準市長」格局。許智傑謙虛地表示，這是很多人共同努力的成果。他話鋒一轉表示，當收到日方的邀請函時，整個人開心到不行，這已經是第四次赴日參加首航，明年將開闢第10條直飛高雄的日本航點-神戶，這些都大幅提升高雄的國際能見度！

甚至在出發前，日方也很好奇，許智傑委員怎麼會這麼了解航線發展？許智傑表示，因為長年在交通委員會，對於高雄航空發展也非常關注，已經催生超過25條直飛航線。尤其高雄在邁向AI首都的關鍵時刻，航線就是重要的基石。明年也要繼續向日台交流協會片山和之代表爭取，修改高雄直飛羽田航權，拉進高雄與東京的距離。

至於熊本航線的推動甘苦談，許智傑表示，過往熊本希望以傳統航空為主，這次台灣虎航能成為首家的低成本航空，中間花了10年的努力，感謝虎航黃世惠董事長，從擔任華航福岡總經理時就不段奔走，累積許多人脈並創造開航條件，才能有今天的成果。許智傑眼眶泛紅感謝華航謝世謙前董座，今年二月華航復飛熊本，就是與謝董一同爭取來的，積極協調處理熊本加油及地勤的問題，這份恩情我們高雄人會永遠記得。

在儀式上，熊本縣木村敬知事稱讚：「許智傑很照顧我，是我很尊敬的大哥。」結束首航儀式後，許智傑也受邀與木村知事，還有大西一史熊本市長餐敘，慶祝開航、市政交流。將於晚上迎接臺南市黃偉哲市長、林俊憲立委等官員，共同歡慶南臺灣的一大盛事，也與馬場誠志参議院議員、長友慎治衆議院議員、鈴木敦衆議院議員、石平参議院議員、熊本縣商工會久我彰登會長等地方政要會談。許智傑更邀請熊本地方政能到高雄參訪，並將招待吃高雄在地美食，透過此行短短兩天多的快閃交流，盼促成南臺灣與熊本友誼更上一層樓，未來包含3地航線增班、舉行名物/名產展售會，甚至到高雄機場設置熊本熊專屬候機室等，都是未來我們要一起著手打造的方向。（圖╱許智傑立委辦公室提供）