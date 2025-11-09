準影帝張孝全片場急先鋒 遇沈可尚要求「沉澱20秒」有新發現
第62屆金馬獎7項大獎入圍電影《深度安靜》，監製瞿友寧和導演沈可尚，率領演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲9日齊聚金馬星光舞台，入圍本屆金馬影帝的張孝全分享，與沈可尚合作很有趣，兩人的交流很像「三幕劇」，而且自己是屬於一進劇組就準備燃燒表演能量的人，沈可尚則完全相反，是到現場會調整步調緩下來的導演。
張孝全表示自己每次到拍攝現場，都是準備好演出躍躍欲試，但沈可尚往往會在喊「Action」前，提出沉澱20秒的要求，起初這習慣讓張孝全一時無法習慣，「我常常想說為什麼要等呢？結果這個時間就讓我安靜了下來，後來我發現，原來一直是『張孝全』準備好了，不是電影的『角色』準備好了。」認為沈可尚的這個預備動作確實有用。
導演沈可尚在影壇工作超過20年，以往都是拍攝紀錄片居多，首次執導劇情長片《深度安靜》，順利入圍本屆金馬獎最佳新導演，問他這次拍攝最困難的部分，他表示：「我始終很關心家庭關係，最困難的是當我決定把《深度安靜》拍成劇情片，因為他原本應該是紀錄片題材。」
而憑《深度安靜》入圍金馬獎最佳攝影的陳大璞，形容沈可尚現場不太會講攝影拍的好或不好，給予團隊很大的創作空間，合作起來很舒服，沈可尚解釋：「之前我是拍紀錄片比較多，有種觀望者的感覺，這次有特別拿捏攝影機要用什麼距離拍，我就跟攝影師說，感覺像是有1個人、1個小幽靈在旁邊看，也因為整部片都是手持拍攝，幸好大璞都有在鍛練。」
