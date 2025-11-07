準影帝柯煒林抗癌現身 樂觀面對病情「我很健康」
2025金馬影展於昨（7日）盛大開幕，開幕片《大濛》導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈，率領主要演員柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊一同出席開幕儀式。該片來勢洶洶，一舉入圍第62屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎提名，備受各界矚目。
導演陳玉勳透露，《大濛》耗費四年時間準備才迎來上映。他感性表示：「總有個力量一直拉著我、幫我的忙，這不是吹牛。」他坦言是偶然間看到以前的資料，許多故事不斷湧現，讓他持續創作。拍攝過程十分順利，但他原選擇12月拍攝想呈現冬日氛圍，卻遇到每天大太陽，所以必需後製出冬霧的感覺。
耗時近兩年的後製期，陳玉勳直言整個人長期處於那個狀態中難以抽離，直到現在終於能跟大家分享。對於這部以歷史背景為題材的作品，陳玉勳認為它略有門檻，「年輕人不了解歷史背景，可能不會那麼感動。」他刻意在電影裡保留一些未明確講述的部分，希望觀眾看完能主動去找資料來看。
入圍男主角的柯煒林，坦言面對大師級導演的調教壓力很大，好幾次被陳玉勳問「聽得懂嗎」，他都回答「我聽不懂但我先做」，將喜劇節奏完全交給導演。從前入圍過男配角的他，這次角逐男主角，聽到入圍消息時他正在香港演舞台劇，當下關掉手機，告訴經紀人不要太激動，直到演出結束才平靜下來，他笑說：「拍完就感覺到應該會入圍的啊！」
日前確診肺腺癌四期的柯煒林，近期工作滿檔，外界十分關心他的身體狀況。他表示目前是靠標靶藥物控制病情，並「用身體力行，告訴大家我很健康」，他強調會比從前更注重身體，「我很放鬆，未來繼續這樣滿不錯的。醫生也滿鼓勵我多工作，想告訴跟我一樣生病的朋友，還是可以如常的生活。」他透露目前工作量和從前一樣，但會更挑選劇本。
曾敬驊戲份不多，在全片卻十分亮眼，他僅拍攝了兩天半，期間劇組在大學宿舍集體生活，讓他超羨慕：「我超想要住那個宿舍！大家感情很好。」陳玉勳聞言立刻笑說：「但是有鬼！」一旁的監製葉如芬則補充：「都嘛你在說，人比鬼可怕！」曾敬驊也透露，這個角色彷彿命中注定，讓他連結到戲外「是哥哥也是弟弟」的身分，從故事中找到了手足之間的連繫，是他在演《大濛》獲得的「禮物」。
影展常客方郁婷這次再度被提名影后，當時人在紐約的她因時差正在睡覺，夢到自己沒入圍，「醒來很傷心，趕快檢查手機。」這才得知自己入圍的好消息。導演陳玉勳大讚方郁婷是個天才，「每次看螢幕就是『好棒喔！郁婷好棒喔！』她整個人有光芒，走到哪都是很亮。」柯煒林爆料方郁婷很介意片中的短髮造型，她定裝時被剪頭髮，當下覺得太醜，傷心得哭出來，在宿舍還會用帽子把頭髮包緊緊，但無礙她表演表現。
飾演快樂歌女的9m88則透露，連導演舒淇都曾說過，沒有《大濛》到探班，不會找她演出《女孩》。她很感謝演出《大濛》的機會，身為ABC的她，挑戰台語演出，拍攝前一句台語都不會講，下了一番苦功，尤其有段獨白講得十分流暢，讓看過的人都非常佩服。
