準影帝柯煒林罹肺腺癌後首撲台 親曝身體狀況「很OK」
2025金馬影展今（11╱6）開幕，入圍「最佳劇情片」等11項大獎的《大濛》導演陳玉勳、監製葉如芬和李烈率領方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊齊聚剪綵，這也是準影帝柯煒林7月透露罹患肺腺癌四期後首度在台公開現身，他透露：「我現在就是用標靶藥物去控制病情，我舞台劇也做20場，其實對我來說都是身體力行地告訴大家我的身體是蠻健康的、很OK。」
柯煒林坦言比從前更注重身體，「蠻感恩可以遇到不同好的朋友、我家人、還有工作夥伴的支持，我會覺得我自己比從前更健康，感覺整個人很放鬆，就會覺得未來能繼續這樣的話蠻不錯的，我的醫生也蠻鼓勵我去多工作，去告訴其他跟我現在一樣在生病的朋友，其實還可以繼續如常的生活」。笑說工作量跟從前一樣，「也是蠻挑劇本的」。
談到入圍公布當下，柯煒林說：「那時候我在香港演舞台劇，我聽到入圍名單時，我就把電話關了，就準備舞台劇的東西，因為舞台劇很多情緒要弄、要平靜，但我那1天其實是準備如果沒有入圍的話要怎麼去面對我接下來2個小時演出的心情，所以對我來說，入圍了，我就鬆了一口氣，當舞台劇演完了，其實心情也蠻平靜的，因為說實話，在拍完時就感覺到應該會入圍的啊！」並說金馬獎是一個公平、公正、公開的影展，「每次得（獎）的人都有他的理由」。
二度角逐金馬影后的方郁婷入圍公布前1晚還在考慮要不要看手機，透露當晚做夢還夢到沒入圍，有點傷心。而曾敬驊僅這次只拍了2天半，「這個角色會找上來也是有些命中注定」。
而陳玉勳坦言入圍公布前很緊張，「我好想躲到柬埔寨的園區，在那邊住3個月再回來」。透露本來最有把握的是配樂，「那時候我跟盧律銘花了半年時間做配樂，最後3個月很密集溝通，他那時候還生第2胎，他已經快爆炸了，我們2個溝通都是很優雅的溝通，很怕他會崩潰」。
