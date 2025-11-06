準影帝親曝罹癌現況 柯煒林身體力行「告訴大家我還OK！」
〔記者許世穎／台北報導〕2025金馬影展今(6)日盛大開幕，開幕片《大濛》導演陳玉勳和監製葉如芬、監製李烈率領主要演員入圍影帝后的柯煒林、方郁婷，還有9m88、曾敬驊一同出席開幕式，這也是柯煒林確診肺腺癌四期後首度在台公開現身，樂觀表示其實在香港也已演出20場舞台劇，「就是想身體力行告訴大家我還OK！」
《大濛》今年以11項大獎成為入圍大贏家，陳玉勳感性表示是老天爺的安排，更笑說本來很緊張，甚至想「躲去柬埔寨園區」。但本來最有把握入圍的是配樂獎，最後卻沒入圍：「我跟盧律銘花了半年做配樂，他當時還生第二胎，已經快爆炸了，我都是很優雅的溝通，因為怕他會崩潰。」
柯煒林則說當初演完就有會入圍的感覺，入圍公布當下正在準備舞台劇演出，因此聽到入圍後就將手機關機：「因為要很平靜，我覺得入圍是鬆一口氣，如果沒入圍會不知道怎麼面對舞台劇。」
入圍影后的方郁婷透露入圍公布當下她人在紐約，她說當天一早她要考試，因此前一天晚特地關機，「但我晚上做夢夢到沒有入圍很傷心，所以我一早就趕緊問媽媽，最後真的入圍！」她在片中以短髮造型示人，一度自己覺得很醜，難過到哭出來，柯煒林更爆料她下戲時會穿上帽T蓋住頭。
飾演方郁婷哥哥的曾敬驊雖然只拍了兩天半，但角色關鍵，他透露當時剛拍完《我家的事》就進《大濛》拍攝，感性表示，角色找上他是「命中注定」。他笑言一開始以為片中台語應該滿簡單的，沒想到和過去認知的台語發音不一樣，「老師教的東西真的有差！」
《大濛》將於11月21至23日舉行口碑場，11月27日全台正式上映。第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在台北流行音樂中心舉行。
