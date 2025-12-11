準律師酒駕撞死人「摺蓮花、靈堂跪拜懺悔」卻不忘拍照被認作秀為求緩刑

社會中心／台北報導

鄭男2023年酒駕撞死人。（圖／資料照）

台大法律系畢業的鄭姓高材生（28歲）前年進入法律事務所實習，在參加事務所迎新送舊聚會，明知喝酒卻仍駕車返家，結果途中以時速160公里的高速撞飛3車，導致一名高姓男子傷重慘死。一審被判7年6月徒刑；案件上訴高院時，鄭男告訴法官自己在病房摺蓮花、靈堂下跪悼念死者，也支付1200萬元給受害者家屬，望能減刑。全案於昨（10）日宣判，減為4年6月徒刑。

回顧案情，鄭姓男子從台大法律系畢業後，進入某間律師事務所擔任實習生，2023年5月5日參加事務所迎新送舊聚會後，又接續前往信義區續攤，因為喝了太多酒，隔天凌晨一度醉倒街頭，清晨5時許醒來後，他駕駛父親的賓士車從國道3號甲線下萬芳交流道，在閘道沿路超速，最後失控騰空飛起，先撞中央水泥島，再撞上木柵路四段3輛正在等紅燈準備左轉的自小客車，其中為首的休旅車側門被重擊，高姓駕駛因此被夾困，被救出時已無生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。

鄭男也因這起車禍腦出血、陷入昏迷，但經醫院抽血後，驚見其酒測值竟高達0.83，證實為酒駕肇事。經檢警調查，肇事路段限速50公里，但根據監視畫面估算，鄭男撞擊時車速約時速84公里，鄭男的賓士車行車記錄器更顯示車速高達時速160公里，檢方因此依照酒駕致人於死罪起訴鄭男。

鄭男賓士車行車記錄器顯示，當下車速高達時速160公里。（圖／資料照）

台北地院國民法官去年一審時認定，鄭男是實習律師卻知法犯法，惡性重大，且鄭男出庭時還辯稱，因老闆愛喝酒，為了給老闆一個好印象，不得已才喝酒進而酒後駕車，且未以同理心對待被害者家屬，在家屬不願和解情況下，仍執意匯款300萬元，意圖「迫使被害家屬接受賠償金」，審酌後判他7年6月。

二審高院審理時，鄭男則一改先前態度，當庭二度起身鞠躬向死者家屬致歉，稱即便家屬認為他「死皮賴臉」，仍會用餘生來彌補家屬的損害，望法官能給予緩刑。其辯護律師也稱，鄭男在案後在病床上摺蓮花、前往在死者靈堂跪拜，並以強制險200萬元、300萬現金支票及父母將房屋抵押貸款700萬元，賠償1200萬元給被害家屬，足證鄭男犯後態度良好，積極補償家屬。

不過，高男的妻子表示，自己至今看男仍會感到害怕、心裡不舒服，希望法院能幫忙討回公道。告訴代理人也說，鄭男是法律法律人，所以非常清楚「犯後態度」會影響判刑一事，更指出鄭男到靈堂跪拜時，都不忘要拍照存證，認為根本並非誠心懺悔，僅是想求輕判所做的舉動，更指鄭男的所作所為，是在「強迫被害人原諒」，另死者家屬如今傷痛未解，尚未有原諒意願，頂多酌減一年刑度，希望不要給予緩刑機會。

高等法院合議庭評議後，於昨（10）日撤銷原判決的刑度，改判鄭男有期徒刑4年6月。本案仍可上訴。

