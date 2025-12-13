準新郎北海道遭熊咬S！GPS手錶曝「遇害全過程」

國際中心／楊佩怡報導

日本熊害創下史上新高，棕熊和黑熊闖入住宅區偷吃蔬果，還引發多起交通事故；牠們會衝撞車輛、甚至跑進鐵道線路，被列車撞傷，造成大量班次延誤。沒想到北海道近日又傳出一起棕熊攻擊人類致死的事件，該男子生前配戴的GPS手錶，更記錄了整個遇害的恐怖過程。





準新郎北海道登山遭熊咬S！GPS手錶曝「遇害全過程」：屍體拖行數百公尺

26歲日本男攀登北海道羅臼岳慘遭棕熊攻擊。（示意圖／民視新聞資料照）

根據日媒《朝日新聞》報導，事件發生在今（2025）年8月14日上午11點左右，26歲罹難男子與好友攀登北海道的羅臼岳，26歲男在下山途中抵達「560 米岩峰」附近時，遭遇棕熊攻擊；由於他走在好友前方約200公尺處，因此棕熊攻擊時，沒有人看到。死者父母事後公開兒子的GPS定位手錶，記錄顯示，男子的行進軌跡突然從既定的登山道上大幅偏移，滑向山林斜坡下方。軌跡在茂密的灌木叢中開始小幅度地顫動，出現畫圓或重複繞行同一地點的情況，顯示出強烈的掙扎。

廣告 廣告

準新郎北海道登山遭熊咬S！GPS手錶曝「遇害全過程」：屍體拖行數百公尺

罹難男子的GPS手錶紀錄了整個遇害過程，遺體甚至被棕熊拖行數百公尺。（圖／翻攝自GoogleMap）

而手錶的心率測量功能記錄到，男子的心跳數據在大約偏離登山道 100 至 130 公尺處時突然中斷，因此警方判斷他是在該處遇難身亡。此外，遇害男子的手錶在心率停止的位置停留了一整夜、沒有移動。然而，隔天（8月15日）早上9 點左右，靜止的GPS數據竟再度開始移動。手錶連同屍體在附近的灌木叢中被拖行了數百公尺。

警方根據這段非自主的移動路徑，分析認為棕熊曾將男子的遺體拖離原地。事發後約3天，有目擊者發現一頭母棕熊帶著2隻幼熊，口中拖著疑似人類遺體，警方接獲消息立刻出動，將這3隻棕熊射殺。另外，警方也在事發地點發現疑似熊築起的土堆，並從中尋獲死者的部分遺物。

準新郎北海道登山遭熊咬S！GPS手錶曝「遇害全過程」：屍體拖行數百公尺

GPS手錶還記錄到，遇襲過程中該男子曾猛烈掙扎，卻還是發生憾事。（圖／翻攝自X平台）

據了解，這位不幸罹難的26歲男子，在東京都內某公司工作，正處於人生的重要階段。就在事故發生三天前，他才剛回到關西老家，並在次日以結婚為前提向交往對象的家人進行了拜訪與問候。完成提親後，他便啟程前往北海道登山；不料卻遭遇熊害。

為了傳達這起棕熊事故，奪走許多人幸福未來的悲慘性，死者的父母才決定公開這段令人心碎的經歷；希望通過公開這些細節，讓社會正視登山活動中潛在的棕熊風險，呼籲相關單位和登山者必須採取更為嚴格和審慎的安全措施，避免讓類似的悲劇再次發生。

原文出處：準新郎北海道登山被熊咬S！GPS手錶紀錄「遇害全過程」…屍體遭拖行數百公尺

更多民視新聞報導

越南屠夫抓到了！「肢解、烹煮」驚悚片瘋傳

青森7.5強震聽見地鳴聲！他悚憶睡夢中「被往上猛推」

日本內閣府剛發防災片就地震！網驚喊：是預言？

