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準時下班、午休睡覺會被念！「10大職場被白眼行為」 00後看完超委屈
近日有網友在Dcard發文，分享一篇關於「在職場不違法但會被白眼的行為」的熱門討論，並以00後視角表達心聲，引發大批網友關注與討論。
該名網友指出，所謂「10大被白眼行為」其實多為日常工作中的基本選擇，但卻在部分職場文化中被放大檢視，甚至遭到負面評價。她表示，自己與同齡朋友看到這些內容感到無奈，強調並非刻意「整頓職場」，只是希望維持基本工作與生活界線，例如準時下班，卻仍可能在隔天會議中遭到指責。
「10大不違法但會被白眼的行為」如下：
1、準時下班不加班
2、午休時間確實休息或睡覺
3、開會時未主動發言
4、僅完成自身職務範圍工作
5、生病請假時專心休養
6、下班後不回覆工作訊息
7、拒絕情緒勒索式要求
8、不參加私人聚會或應酬
9、上班穿著打扮較為精緻
10、有能力但不刻意表現出風頭
原PO表示，這些行為在她看來屬於合理範圍，卻可能被貼上負面標籤，反映部分職場仍存在對員工過度期待的情況。她也提到，自己並未試圖改變體制，只是希望能在合理範圍內工作，卻仍面臨壓力。
貼文曝光後，引發不同世代網友討論。「我們根本不是在整頓職場，只是在做一個正常的勞工而已」、「我90後一樣都在做啊，列出這清單的是慣老闆吧」、「白眼就白眼吧哪有差，領多少錢做多少事」、「這不用00後，90後就已經會了」、「這些看起來很正常的行為，在奴性重的人眼中就是在整頓職場」、「我79年次最近新入職場，看著前輩們上下時段各15分鐘都不休息，然後下班交接每次都要拖延20分鐘左右，就已經覺得不能接受了」。
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