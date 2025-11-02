準爸爸車禍昏迷3個月！醒來先臭罵女友「馬路三寶」 不到半年又被死神接走

沃特曼與女友蒙比發生口角，女方一氣之下開車撞樹。（翻攝自臉書）

佛羅里達一名準爸爸在一場嚴重車禍後陷入昏迷，甦醒後指認懷孕女友故意駕車撞樹造成事故，然而數月後仍不幸去世。案件目前已引發男方家庭爭取孩子監護權。

綜合外媒報導，22歲的紐約居民沃特曼（Daniel Waterman）與24歲女友蒙比（Leigha Mumby）今年2月9日晚間，在佛州95號公路發生嚴重車禍。事故前夕，兩人因爭吵而發生衝突，據沃特曼指出，爭執源於女友懷孕消息以及他收到1名女性的簡訊。

法院文件與警方報告顯示，當時蒙比駕車，沃特曼坐在副駕。沃特曼稱，爭吵中蒙比先減速，他試圖逃脫，隨後蒙比又加速，並冷冷說道：「我不在乎會發生什麼，你會得到你應得的報應。」隨後車輛撞上路旁大樹。兩人均受重傷，沃特曼包括脊椎、頭部、臉部受創，肺部塌陷，蒙比也受傷，但母子倖存。

事故發生後，沃特曼陷入昏迷數月，但在5月時甦醒，並透過白板向調查人員指出女友的肇事行為。隨著傷勢改善，他於7月從佛羅里達轉院至雪城的醫院繼續治療。然而，經過8個月等待，沃特曼最終仍因併發肺炎在本月初不幸去世。

沃特曼家人表示，這場車禍非單純意外，而是「暴力行為」。家族律師指出，事故發生時蒙比未使用煞車，車速甚至持續加快，證據顯示這並非意外。沃特曼的母親說：「他從未放棄過，一直希望回家見到孩子。」

蒙比最初在7月因魯莽駕駛造成重傷及加重毆打罪被逮捕，沃特曼去世後，她的指控升級為交通謀殺罪。蒙比已繳納15萬美元（約新台幣460萬元）保釋金獲釋，案件仍在審理中。

目前，沃特曼家人正在爭取孩子的監護權，並進行親子鑑定。沃特曼的祖父表示：「如果孩子確實是他的，我們會盡一切努力將小孩帶回家，讓他透過我們了解父親的故事。」家族強調，他們希望孩子能在安全環境下成長，避免重蹈父親遭遇的危險。

