準金馬影帝柯煒林罹癌後首曝光 自信入圍認比從前更健康

電影《大濛》劇組6日出席金馬開幕片，為金馬打響第一炮。（陳俊吉攝）

2025金馬影展開幕片《大濛》導演陳玉勳、監製葉如芬跟李烈，6日率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式，憑《大濛》入圍本屆金馬影帝的柯煒林，罹癌後首度在台曝光，聊到身體狀況，他表示目前正用標靶藥物控制病情，也因罹癌後特別注重身體，反而有種比以前更健康的感覺。

對於來台出席影展以及持續演出舞台劇，柯煒林分享：「我身體力行告訴大家我很OK，蠻感恩能遇到很好的朋友跟家人的支持，變得比從前更健康，醫生也鼓勵我正常工作，能告訴身邊生病的朋友，我們可以正常工作。」還開玩笑補充說：「不過會跟從前一樣挑戲演！」

柯煒林罹癌後首度在台露面，表示身體狀況良好。（陳俊吉攝）

柯煒林入圍影帝當下正在準備舞台劇，他表示如果沒入圍，演戲的心情可能會受影響，得知入圍後，就能放心把手機關機準備演戲，最後自信放話：「講實話，拍完《大濛》就覺得會入圍！」

同樣以《大濛》入圍影后的方郁婷，公布入圍名單時她人在紐約，「當天要8點起床考試，有想說要不要就不看手機了，我朋友也跟我說先不要看吧，但是那天晚上有做夢，夢到自己沒有入圍，所以還是看了手機，結果就入圍了。」

曾敬驊只拍了兩天半，卻是電影的靈魂人物。（陳俊吉攝）

而在《大濛》中飾演歌舞團女舞者的9ｍ88，為角色鑽研如何放電，舉手投足充滿魅力，同時9ｍ88在舒淇執導的電影《女孩》也擔任主演，兩部片均有亮眼表現＼，她透露：「舒淇導演說，如果沒去探班《大濛》，就不會看見我。」

陳玉勳加碼爆料，9ｍ88跟方郁婷是一起定裝的，前者演歌舞團舞者，造型都很漂亮、華麗，反觀後者演出鄉下貧苦女孩，必須剪短髮，定裝完方郁婷看到9ｍ88美麗的造型，對比自己土土又醜醜的樣子，就難過到哭出來，一旁柯煒林補充說：「她覺得頭髮很醜，都會穿帽T把帽子戴起來，還說拍完電影就要去弄頭髮。」

