準金馬影帝柯煒林罹癌！首現身台灣揭「最新病況」：感恩家人

2025金馬影展今（6）日盛大登場，開幕片《大濛》導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式。男主角柯煒林確診肺腺癌4期，今日首度現身台灣接受訪問，透露目前病情已靠標靶藥物控制，整個人氣色看起來非常好。

柯煒林表示，舞台劇已經做了20場，所以在體力上是沒有問題的，罹癌之後也更注重身體健康：「滿感恩家人，還有遇到不同的朋友、工作夥伴的支持，讓我覺得現在比從前更健康，感覺整個人很放鬆，其實繼續這樣還不錯。」現階段只要有遇到優秀的劇本都會接演，沒有特別控制工作量。

柯煒林憑藉《大濛》提名金馬影帝，回憶起入圍當下他剛好要準備舞台劇演出，只好把手機先關靜音：「準備舞台劇要很平靜，我覺得入圍是鬆一口氣，如果沒入圍會不知道怎麼面對舞台劇。」他自豪道，其實在拍完的時候就有預期會入圍的感覺。

方郁婷以本片提名金馬影后，入圍公布時正要去考試的路上，她透露前一晚還夢到沒有入圍很傷心；方郁婷這次在《大濛》中以極短髮演出角色，柯煒林爆料她下戲就會立刻穿上帽T、把整顆頭都蓋住。曾敬驊飾演方郁婷的哥哥，當時剛拍完《我家的事》就進《大濛》劇組拍攝2天半，認為這個角色找上他是命中注定，不過片中的台語和自己認知的台語發音不一樣，有重新學習。

《大濛》入圍第62屆金馬獎最佳劇情片等11項提名，陳玉勳導演直呼這是老天爺的安排，還笑說緊張到要去柬埔寨園區躲起來，但最有把握的電影配樂獎落空難免失落：「我跟盧律銘花了半年做配樂，他還生第二胎已經快爆炸了，我都是很優雅的溝通，因為怕他會崩潰。」



