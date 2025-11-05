準颱風鳳凰即將成颱 氣象署：無論路徑如何都會影響台灣

中央氣象署5日指出，位於關島附近海面的熱帶性低氣壓TD29，旋轉中心已相當明顯，預估會在今日逐漸發展為今（2025）年第26號颱風「鳳凰」，且不排除會增強為中颱。

至於「鳳凰」成颱後是否將影響台灣，中央氣象署預報員黃恩鴻說明，預估「鳳凰」颱風將在週日抵達菲律賓東方海面，屆時北轉的角度與時間將是影響台灣程度關鍵。

黃恩鴻指出，根據現階段預測，「鳳凰」颱風可能會有3種北轉路徑，分別是從台灣東半側外海北上、沿台灣海峽北上或是從廣東沿海北上，「但無論是哪種路徑，都是週一開始接近台灣、週二影響最明顯。」