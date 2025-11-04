準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風即將形成，氣象專家預測其強度可能達中度以上，最快於11月4日就會生成。目前其路徑仍有較大變數，但氣象粉專分析可能呈拋物線北轉，高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣。無論最終路徑如何，其外圍環流勢必對台灣造成影響，專家也特別提醒民眾留意颱風與東北季風可能的交互作用，這將是影響台灣天氣的重要因素。
氣象署簡任技正伍婉華表示，今明兩天可能逐漸形成輕度颱風。目前第25號颱風海鷗對台灣沒有直接影響，而台灣天氣仍受到東北季風影響，但週四開始東北季風將會減弱。海面上需持續關注的是TD29，預估週三有機會成為第26號颱風鳳凰，下週二到四可能是最靠近台灣的時候。伍婉華強調，如果北轉的時間點比較早，對台灣的影響會比較輕微。
氣象分析師吳聖宇坦言，TD29是一個不好預報且麻煩的系統，這將是連續第2年11月都可能有颱風影響台灣。伍婉華進一步解釋，太平洋高壓的強弱不同會導引準鳳凰颱風有不同方向，以目前速度來看，週日到週二是重要觀察期。
氣象粉專「觀氣象看天氣」預估下週一準鳳凰會沿著副高邊緣走拋物線北轉，目前預估環流影響不會太小，強度至少達中颱以上，重點是要觀察颱風與東北季風是否會有互動。台灣颱風論壇則指出，目前走勢機率中偏高的有兩條路徑：一是從台灣以東北上，二是有可能會侵襲台灣。伍婉華認為，準鳳凰達到中度以上強度是有機會的，而週末將是關鍵觀察期。
在天氣變化方面，週四開始東北季風減弱，桃園以北及東半部地區會有短暫降雨。週五到週日天氣穩定轉暖，北部和花東地區氣溫回升到28度至29度，中南部則可達30度至31度。下週一降雨機率會增加，但準鳳凰對台灣的威脅程度仍需持續關注。
