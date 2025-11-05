準颱風鳳凰恐「貫穿台灣」影響巨大 下週2地風雨劇烈
位於西北太平洋上空的熱帶性低氣壓TD29，正悄悄蓄積能量，隨時可能成為今年的第26號颱風鳳凰。台灣大學大氣學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，TD29所處的海域環境條件非常有利於它繼續發展，評估今日就有機會增強為颱風。它未來的動向至關重要，氣象專家也列出了4條可能的路徑，其中一條對台灣的影響將會非常巨大。
中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD29號，中心氣壓1002百帕，5日14時的中心位置在北緯8度，東經142.7度，即在雅浦島東南東方530公里之處（鵝鑾鼻東南東方2800公里之處），以每小時18公里速度，向西北進行，預測6日14時的中心位置在北緯10.9度，東經140.5度，即在雅浦島東北東方310公里之處（鵝鑾鼻東南東方2420公里之處），有發展為輕度颱風的趨勢。
林得恩分析，它將循著環境駛流場的導引，持續向西北方向移動。根據林得恩的分析，目前有三條主要路徑與一條綜合特殊路徑，變數的關鍵點在於太平洋高壓與北方冷空氣勢力的拉鋸。若是第一條路徑，由於太平洋高壓在未來幾天明顯東退，加上北方冷氣團勢力尚未南下，準鳳凰颱風一過東經一百三十度就會提早北轉，將以拋物線的方式北上，移向日本南方海域，這是目前評估對台灣影響最小的一條路徑。
然而，第二條路徑則是最需要警惕的「最壞劇本」。如果未來幾天北方槽線來不及到達，太平洋高壓勢力變化不大，北方冷氣團也未明確南下，它有可能在靠近菲律賓北部陸地前就開始北轉，並沿著台灣東部外海向北移動，颱風中心將會非常靠近台灣東部陸地。林得恩指出，這是目前對台灣影響最大的一條路徑，今晨最新的歐洲ECMWF模式模擬結果就屬於此類型。
第三條路徑屬於影響較小的選項之一。在這假設下，由於太平洋高壓勢力明顯西伸，加上北方槽線在高緯度通過，大陸冷氣團勢力來不及南下，它的路徑會先穿過菲律賓北部陸地，進入南海後才會開始有北轉的分量。這條路徑也是今晨最新美國NCEP模式模擬的結果。
除了上述三條傳統路徑，林得恩還特別點出第四條綜合特殊路徑，這是歐洲EC-AIFS模式模擬的結果。這條路徑顯示，它同樣會先從菲律賓北部陸地通過，進入南海後才開始增大北轉的分量，但其颱風中心竟會於台灣南部登陸，然後從東部出海。林得恩提醒，這也是目前對台灣殺傷力較大的路徑之一。綜觀這些預測，若TD29成颱，對台灣的威脅程度充滿變數，未來幾天北轉的時機與位置，將是氣象單位持續緊密監測的重點。
另外，氣象署預報員黃恩鴻也提到，熱帶性低氣壓TD29目前結構仍在整合中，預估最快今日就可能發展成輕度颱風，並以西北西方向移動，未來幾天將逐步增強。根據路徑推測，下週一通過菲律賓北側後，路徑將明顯北轉，朝台灣方向接近。若提早北轉，颱風將從台灣東側外海北上；若延後北轉，可能進入台灣海峽南端，甚至登陸西南部陸地；若北轉角度偏西，路徑則有機會靠近中國廣東沿岸。無論哪一種路徑，下週一起台灣就會受到颱風外圍雲系影響，降雨逐漸增多，下週二、三為影響最明顯的時段，北部與東半部將出現明顯雨勢。若颱風進一步靠近，南部地區也可能接近暴風圈範圍，風雨將顯著增強。目前各國模式對路徑仍有差異，變數相當大，需持續觀察。
