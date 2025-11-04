準颱風「鳳凰」將生成！ 粉專分析3路徑恐全台有感：「這時間」將是關鍵

準颱風「鳳凰」將生成。（翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

位於關島南方的熱帶低壓90Ｗ，即將成為今年第26號「鳳凰」颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（4）日分析，這個颱風有3種可能性，「週日至下週一是關鍵」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天發文說，鳳凰颱風即將形成，未來5天高壓穩定導引朝西移動，下週一抵達菲律賓東部海域時，高壓開始減弱，此時路徑開始充滿變數。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析3腫可能路徑，第一是「高壓減弱慢」，穿越菲律賓呂宋島，進入巴士海峽或東沙島海域才轉向並貼著台灣往東北移動，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感。

第二是「高壓減弱快」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，這個路徑抵達菲律賓前大角度轉向，通過台灣東部外海，此路線對台灣影響相對輕微許多。第三則是「高壓強盛」，穿越菲律賓呂宋島後，繼續往中國華南前進，此路線對台灣影響較小，但須可能要注意共伴效應，「至於會是何種情境變數還很大，週日至下週一是關鍵」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，秋季的颱風常受到東北季風干擾，路徑從東岸或西岸通過，各地風雨強度會有明顯差異。若颱風接近或影響台灣，影響時間約落在下週二至週四之間，若有戶外活動請多留意颱風動態。

