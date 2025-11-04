準颱風「鳳凰」最快今晚生成！恐成強颱 路徑接近台灣「這地區」

海鷗颱風（左）、TD29熱帶擾動模擬路徑圖。圖／中央氣象署

中央氣象署表示，今天（11月4日）持續受東北季風與華南雲系影響，已針對基隆北海岸、台北市及新北市發布大雨特報。另外，氣象專家林得恩提醒，熱帶擾動TD29有機會發展成颱，且強度來到中颱到強颱等級，路徑恐接近台灣東部。氣象專家賈新興則說，TD29最快可能今天晚上就會形成颱風。

氣象署表示，今天受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北平地下雨的範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲的天氣。

氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯。

林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」撰文指出，熱帶擾動TD29需要特別小心！它的低層環流正在增強當中，初步評估，擾動系統將在未來24小時內穩定發展，成颱機會高，並循環境駛流場的導引，繼續向西北方向移動。

林得恩提醒要特別小心TD29。圖／林老師氣象站FB

賈新興則說，最快今天晚上到週三（11月5日），TD29增強為今年第26號颱風的機率相當高。林得恩也說，TD29不只將會發展為颱風，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間；從系集模式模擬結果，也有部份成員路徑非常偏近於台灣東部或東部外海的訊號。



