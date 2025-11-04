準颱風「鳳凰」最靠台時間曝！1關鍵決定風雨強弱

記者柯美儀／台北報導

原本在關島以南的熱帶擾動在今（4）日凌晨發展為TD-29，未來有可能進一步增強為今年第26號颱風鳳凰。天氣風險分析師吳聖宇預估，TD-29最接近台灣的時間落在下週二到週四（11-13日)之間，但由於轉向的位置與角度仍存在相當變數，目前難以判定對台灣的實際影響，「轉得早的話，影響比較輕微，轉得晚得話，影響比較嚴重。」

吳聖宇發文表示，未來TD-29大致是受到太平洋高壓的引導往西北西到西北的方向移動，不過在過程中北邊會有一次西風短波槽東移的過程，這個西風短波槽今、明兩天經過台灣以北，帶來華南雲雨帶以及北東部的降雨，然後會一路向東傳播，一直到週六來到日本東方遠海。

TD-29短暫北偏後再度受高壓引導

吳聖宇指出，西風短波槽在週四到週五（6-7日）會經過TD-29的北方，也是兩者最接近的時候，不過因為它的位置太過偏北，往南伸展的幅度也不足，雖然有機會讓太平洋高壓在TD-29北方出現弱點，不過TD-29似乎只會短暫北偏一小段之後，隨著槽線繼續東移，高壓弱點很快消失並且往西伸展增強，TD-29就再度回歸到高壓引導，繼續往呂宋島以東、台灣東南方海面靠近。

下週恐接近台灣 轉向時機是關鍵

吳聖宇說明，目前的預報資料大多認為TD-29未來可能要一路走到呂宋島附近，才會來到太平洋高壓的西端，然後順著高壓邊緣開始轉向，因此在轉向過程中有機會接近台灣附近區域，時間點可能就落在下週二到週四之間，不過轉向的位置、角度等都還有很大的變動性，因此對台灣陸地上的影響程度目前還不好說，轉得早的話，影響就比較輕微，轉得晚得話，影響就比較嚴重，可能還需要再觀察1-2天以上才能比較確定。

吳聖宇提到，TD-29未來應該會是一個不好預報、麻煩的系統，連續第2年11月都可能有颱風影響台灣，去年是天兔（烏薩奇）颱風，今年則是可能會來了一隻鳳凰，如果有發到警報的話，那麼將是鳳凰這個名字第3次發颱風警報，前兩次分別是2008年跟2014年，2019年的鳳凰颱風其實也很接近台灣，但是在台灣東方海面北上過程很快減弱，因此沒有發布颱風警報，這個名字跟台灣很有緣，但也希望不要造成太大的影響。

