準颱風「鳳凰」螺旋明顯！未來增胖「又大又強」 鬼轉直撲台

準颱風「鳳凰」預計於5日生成，並可能有機會成為強烈颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前準鳳凰的螺旋結構相當明顯，型態佳且範圍廣大，預計在成為颱風後會迅速發展增強，抵達菲律賓前可能成為一個又大又強的颱風，接下來的發展則取決於它的路徑，不同的行進方向會進入截然不同的環境，影響也會有所差異！

西太平洋上目前有兩個熱帶系統，其中關島附近的熱低壓「TD29」有機會發展成為第26號颱風「鳳凰」。根據氣象署最新未來一預測天氣圖可以看到，預估10日晚間8時許路徑穿越呂宋島後，然後以「拋物線」方式詭異迴轉撲向台灣南方。中央氣象署提醒，無論其路徑如何，預計將於下週一（11月10日）接近台灣，並在下週二至下週五（11月11日至14日）期間對台灣造成明顯影響。

廣告 廣告

準鳳凰颱風預估10日晚間8時許路徑穿越呂宋島後，然後以「拋物線」方式詭異迴轉撲向台灣南方。（圖／氣象署）

氣象專家分析，「鳳凰」的強度至少可達中颱上限，甚至有可能挑戰強烈颱風的標準。隨著颱風生成，專家呼籲民眾密切關注其後續移動趨勢，特別是對於台灣的降雨和風力影響。根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的說法，若「鳳凰」沿著預測路徑發展，將可能經過菲律賓並進入巴士海峽，這段期間的環境有利於其增強。

此外，海鷗颱風近日已重創菲律賓，造成66人死亡，當地災情嚴重，宿霧省已宣布進入災難狀態，這也使得台灣的天氣形勢更加複雜。氣象專家指出，台灣下週的天氣將主要受「鳳凰」的影響，民眾需做好防災準備。

準鳳凰颱風預計將於下週一（11月10日）接近台灣，並在下週二至下週五（11月11日至14日）期間對台灣造成明顯影響。（圖／翻攝自WINDY圖）

延伸閱讀

準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈

新自強號「時速118」撞土石流 運安會：無AI辨識、告知員工

影/馬來虎「Arhaa」現蹤台北動物園熱雨區！與Shima互動融洽