準颱風1路徑「全台都有感」 專家曝關鍵期 網驚：像去年山陀兒

由於東北季風、華南雲系影響，今（4）日桃園以北及宜花偶飄雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯，局部有較大雨勢。氣象署表示，目前位於關島附近海面的熱帶低壓TD29，有發展為颱風「鳳凰」的趨勢，後續路徑不確定性大。氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，TD29有機會挑戰強颱，未來路徑有3種可能性，其中有一條會貼著台灣往東北移動，對台灣影響最為劇烈，「全台都有感」，下周日至下周一（9日、10日）是關鍵期。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，TD29未來5天因為高壓穩定導引，將朝西移動，下周一抵達菲律賓東部海域時，高壓開始減弱，也讓颱風路徑出現三種可能性，一是高壓減弱慢，TD29穿越呂宋島、進入巴士海峽或東沙島海域才轉向，並貼著台灣往東北移動，「此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感」；二是高壓減弱快，TD29抵達菲律賓前大角度轉向，通過台灣東部外海，對台灣影響相對輕微許多。

台灣颱風論壇指出，TD29第三個路徑是高壓強盛，TD29穿越呂宋島往大陸華南前進，對台灣影響較小，但可能有共伴效應。台灣颱風論壇說明，由於發展環境良好，TD29未來5天至少可達中度颱風，甚至挑戰強颱，通過菲律賓或進入巴士海峽後，發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱，而秋季颱風常受到東北季風干擾，路徑從東岸或西岸通過，各地風雨強度會有明顯差異，若颱風接近或影響台灣，時間約是下周二至下周四（11日至13日）。

對此，許多網友紛紛回應，「11月連假要感謝颱風了嗎？」、「希望高壓持續強盛！」、「現在每天都在下雨…沒來一樣濕透透」、「根據目前AI模擬，可能像去年山陀兒登陸西半部，要注意了，但還久持續觀察」。

