準颱鳳凰估最快今生成 賈新興：11/11、12最靠近台

熱帶性低氣壓TD29今（5日）有機會增強為颱風「鳳凰」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，需特別關注其後續移動趨勢，並強調「下週台灣的天氣就看它」。

歐洲系集及各AI模式模擬準颱風鳳凰的未來路徑。 (圖/翻攝自賈新興YT頻道)

賈新興在臉書及YouTube頻道分析表示，根據歐洲系集及各AI模式預報，準鳳凰颱風通過呂宋島進入南海後，預計將迴轉北轉朝台灣方向移動。歐洲模式預測颱風將從南部高雄方向接近台灣，11日、12日將最接近台灣本島，且可能非常接近台灣。

不過，賈新興也提醒，超過3天的預報，颱風路徑有200公里誤差，而超過5天後的預報變動性大、不確定性較高，因此民眾應在週五到週日密切留意最新的預報資訊。

