準鳳凰不排除登陸！「最靠近台灣」路徑機率高 恐與東北季風共伴炸雨

熱帶性低氣壓TD29今天（5日）上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方2860公里處。（圖／氣象署）

熱帶性低氣壓TD29今天（5日）上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方2860公里處，以西北轉西北西方向前進，預計短時間內增強為颱風「鳳凰」。氣象署透露，準鳳凰未來北轉後進入台灣海峽南側機率最高，也是距離台灣最近的路徑，且有機會與東北季風產生共伴效應，造成顯著降雨，同時也不排除登陸。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓TD29中心尚未紮實，發展仍需時間，預計今天深夜至明晨增強為鳳凰颱風，未來路徑偏西北西，週五（7日）後接近菲律賓東方海面時，可能增強為中颱，下週一（10日）抵達菲律賓北側陸地後再北轉。

黃恩鴻指出，鳳凰颱風北轉後有3種可能路徑，若偏東將從東半側外海北上、偏西則進入廣東沿海或進入台灣海峽南側，目前以進入台灣海峽南側機率最高，也最接近台灣，預計下週二、三（11日、12日）最接近，屆時可能與東北季風形成共伴效應，帶來顯著降雨，也不排除登陸，但在接近台灣過程中颱風強度將逐步減弱。

另一方面，「天氣職人」吳聖宇分析，準鳳凰的路徑大致有A跟B兩種機會，取決於高壓的強弱變化，「由於這個颱風轉向的時候看起來北邊沒有短波槽，所以比較偏向是沿著高壓邊緣北轉的過程，因此轉向的時間點、位置、角度等，很大可能性要取決於颱風本身的環流大小跟高壓之間互動的程度，颱風很大隻的話，北轉的趨勢就有可能比較早發生，後續仍有待觀察。」

吳聖宇說，比較好的情況是，準鳳凰應該會先侵襲菲律賓，進入南海後再北轉，屆時強度應該已經減弱不少，「如果是在轉向成功後的過程才經過台灣，速度也會比較快，縮短影響的時間，但一切都還在未定之天，總之就是再觀察，也請大家注意下週的天氣狀況以及行程安排。」

