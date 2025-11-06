準鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃

生活中心／黃依婷報導

準鳳凰持續受副高導引，未來72小時將持續偏西方向進行。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」也指出，準鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。

「氣象報馬仔」發文，位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29，過去強度略有增強，惟組織整合速度稍慢，預計最快今晚就有機會發展成颱，準鳳凰未來在低緯度環境，西進過程強度將會快速增強，具增強潛力，強度將會是中度以上的颱風，亦不排除有機會增強為強颱。

「氣象報馬仔」提到，路徑方面準鳳凰持續受副高導引，未來72小時將持續偏西方向進行，預期10日晚間有另一波較強冷高壓南下，槽線東移並影響華南沿海，以致削弱副高的西伸勢力，屆時太平洋高壓可能略為東退，有利於準鳳凰在進入南海後出現北轉趨勢，故接近台灣陸地正逐漸提高，目前仍有諸多變數。

「氣象報馬仔」提醒，先不論路徑於否，準鳳凰10日將登陸菲律賓呂宋島北部陸地，配合東北季風強度增強，將形成典型的北冷南暖對流輻合帶，其大量外圍水氣將被東北季風不斷地輸送桃園以北及基宜花東地區，預期桃園以北地區及基宜花東地區於10至12日期間，需留意豪雨等級降雨，這樣的配置具備觸發共伴效應條件。

「氣象報馬仔」表示，準鳳凰登陸菲律賓北部陸地及冷空氣南侵雙重影響，準鳳凰北上過程，強度將明顯削弱。

