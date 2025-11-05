準鳳凰侵台機率上升！最新路徑曝 專家：會變得又大又強

熱帶性低氣壓TD29持續朝呂宋島移動，預估將在近期成為第26號颱風鳳凰。粉專「氣象報馬仔」發文指出，該熱帶系統接近台灣陸地的機會正逐漸提高；另一粉專「台灣颱風論壇」則分析，準鳳凰若成為颱風後會快速發展、增強，抵達菲律賓前會變成一顆又大又強的颱風。

「氣象報馬仔」在臉書粉專發文指出，位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29，過去強度略有增強，組織整合速度稍慢，但準鳳凰未來在低緯度環境，西進過程強度將會快速變強，具增強潛力，預測將會是中度以上的颱風，亦不排除有機會增強為強颱。

路徑方面，該粉專分析，準鳳凰持續受副高導引，未來72小時將持續偏西方向進行，預期10日晚間有另一波較強冷高壓南下，槽線東移並影響華南沿海，以致削弱副高的西伸勢力，屆時太平洋高壓可能略為東退，有利於準鳳凰在進入南海後出現北轉趨勢，故接近台灣陸地的機率正逐漸提高，但目前仍有諸多變數。

至於對台影響，該粉專表示，準鳳凰10日將登陸菲律賓呂宋島北部陸地，配合東北季風強度增強，將形成典型的北冷南暖對流輻合帶，其大量外圍水氣將被東北季風不斷地輸送桃園以北及基宜花東地區，預期桃園以北地區及基宜花東地區於10日至12日期間，需留意豪雨等級降雨，配置具備觸發共伴效應條件。

「台灣颱風論壇」則指出，準鳳凰螺旋性相當明顯、型態不錯、範圍頗大，且成為颱風後會快速發展、增強，在抵達菲律賓之前，會變成一顆又大又強的颱風。不過之後的狀況，就得看它的走法了，不同走法，進入的環境會差滿多的。

