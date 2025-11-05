準鳳凰將成颱！粉專曝「北轉1路線」對台影響最劇烈：全台都有感

生活中心／許智超報導

熱帶性低氣壓TD29今（5）日8時的中心位置在北緯8.0度，東經143.4度，以每小時19公里速度，向北北西進行。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，該低壓對台灣的影響仍取決於颱風的走向，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下週二至週五之間。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文說明，熱帶低壓32Ｗ目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號「鳳凰」颱風。針對未來路徑，在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，下週一抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若高壓減弱速度慢，穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感；高壓減弱快，颱風抵達菲律賓東北方近海後，大角度轉向東北，通過台灣東部至日本石垣島之間北上，此路線對台灣影響相對輕微許多；高壓維持強盛，穿越菲律賓後繼續往中國華南前進，此路線對台灣影響較小，但機率很低。

至於颱風會怎麼走，「台灣颱風論壇｜天氣特急」坦言，目前變數很大，還需要3到5天時間觀察，本週日至下週一是關鍵。而在抵達菲律賓之前的這一段，發展環境不錯，至少可達中颱上限，甚至挑戰強烈颱風，通過菲律賓或進入巴士海峽後，發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」最後強調，對台灣的影響仍取決於颱風的走向，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下週二至週五之間。

