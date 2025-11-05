準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
生活中心／彭淇昀報導
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。
「氣象報馬仔」表示，位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29，過去強度略有增強，惟組織整合速度稍慢，預計最快就有機會發展成颱，準鳳凰未來在低緯度環境，西進過程強度將會快速增強，具增強潛力，強度將會是中度以上的颱風，亦不排除有機會增強為強颱。
「氣象報馬仔」分析其路徑，準鳳凰持續受副高導引，未來72小時將持續偏西方向進行，預期下週一（10日）晚間有另一波較強冷高壓南下，槽線東移並影響華南沿海，以致削弱副高的西伸勢力，屆時太平洋高壓可能略為東退，有利於準鳳凰在進入南海後出現北轉趨勢，故接近台灣陸地正逐漸提高，不過目前仍有諸多變數，未來需密切關注準鳳凰動態。
「氣象報馬仔」指出，先不論路徑於否，準鳳凰下週一將登陸菲律賓呂宋島北部陸地，配合東北季風強度增強，將形成典型的北冷南暖對流輻合帶，其大量外圍水氣將被東北季風不斷地輸送桃園以北及基宜花東地區，預期桃園以北地區及基宜花東地區於10日至12日期間，需留意豪雨等級降雨，這樣的配置具備觸發共伴效應條件，後續確實值得密切關注。
「氣象報馬仔」提到，準鳳凰登陸菲律賓北部陸地及冷空氣南侵雙重影響，準鳳凰北上過程，強度將明顯削弱。
此外，氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，準鳳凰螺旋性相當明顯、型態不錯、範圍頗大，且成為颱風後會快速發展、增強，在抵達菲律賓之前，會變成一顆又大又強的颱風。不過之後的狀況，就得看它的走法了，不同走法，進入的環境會差滿多的。
