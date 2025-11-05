準鳳凰挑戰強颱 粉專曝這路徑影響最大：全台有感

關島南方的熱帶低壓即將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，氣象粉專表示，在抵達菲律賓前發展環境不錯，颱風環流龐大，至少可達中颱上限，甚至挑戰強颱；下周一（10日）抵達菲律賓附近後開始北轉，若太平洋高壓減弱速度慢，颱風穿越呂宋島才會北轉，對台灣的影響最劇烈，下周二至周五（11至14日）全台都有感。

環流龐大直逼強颱

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天發文指出，熱帶低壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為鳳凰颱風，在抵達菲律賓之前的這一段發展環境不錯，至少可達中颱上限，甚至挑戰強烈颱風；通過菲律賓或進入巴士海峽後，發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。

廣告 廣告

另一粉專「觀氣象看天氣」也表示，準鳳凰在登陸菲律賓前，仍有5、6天的發展時間，多數模式認為極有可能成為環流龐大、強度高的颱風。

穿越呂宋島北轉 影響最劇烈

颱風論壇說明，鳳凰在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，下周一抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向，不過變數仍很大，還需要3至5天時間觀察，周日至下周一是關鍵，目前有3種可能路徑。

●高壓減弱速度慢：颱風穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣的影響最劇烈，全台都有感。

●高壓減弱速度快：颱風抵達菲律賓東北方近海後，大角度轉向東北，通過台灣東部至日本石垣島之間北上，對台灣影響相對輕微許多。

●高壓維持強盛：颱風穿越菲律賓後繼續往大陸華南前進，此路線對台灣影響較小，但機率很低。

粉專強調，颱風的走向將決定對台灣的影響，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下周二至周五之間，應持續留意最新預報。

更多中時新聞網報導

朱延平感嘆稱許不了奇人

旅展戰鼓響 11銀行祭優惠火拼

粿粿認踰矩王子 控范姜索1600萬