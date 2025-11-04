準鳳凰未來路徑3走法曝光！專家揭「這條影響最劇烈」：全台都有感
生活中心／彭淇昀報導
位於關島南方的熱帶低壓90W，即將成為今年第26號「鳳凰」颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若未來颱風路徑走法是穿越菲律賓呂宋島，進入巴士海峽或東沙島海域才轉向，並貼著台灣往東北移動，對台灣影響最劇烈，全台都有感。
根據中央氣象署觀測資料指出，目前熱帶性低氣壓（TD29）14時的中心位置在北緯8.5度，東經144.5度，以每小時8公里速度，向西北西進行。最快明（5）日有機會成為今年第26號颱風「鳳凰」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來5天高壓穩定導引朝西移動，下週一（10日）抵達菲律賓東部海域時，高壓開始減弱，此時路徑開始充滿變數。
粉專指出，以目前資料，有3種可能性，第一，高壓減弱慢，穿越菲律賓呂宋島，進入巴士海峽或東沙島海域才轉向，並貼著台灣往東北移動，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感。
第二則是， 高壓減弱快，抵達菲律賓前大角度轉向，通過台灣東部外海，此路線對台灣影響相對輕微許多；第三則是高壓強盛，穿越菲律賓呂宋島後，繼續往中國華南前進，此路線對台灣影響較小，但須可能要注意共伴效應。
至於會是何種情境變數還很大，粉專指出，週日（9）至下週一（10）是關鍵，「未來5天西進過程中發展環境良好，至少可達中度颱風，甚至挑戰強颱」，不過通過菲律賓或進入巴士海峽後，因發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。
粉專提到，秋季的颱風常受到東北季風干擾，路徑從東岸或西岸通過，各地風雨強度會有明顯差異。若颱風接近或影響台灣，影響時間約落在下週二（11）至週四（13）之間，若有戶外活動請多留意颱風動態。
