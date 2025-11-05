準鳳凰颱風可能3路徑 估達中颱北轉近台
準鳳凰颱風可能沿著三種不同路徑行進，其中靠近呂宋島後北轉的路徑對台灣影響較大。根據人工智慧預測，這個颱風可能發展成中度颱風，甚至達到強烈颱風等級。下週一開始，台灣將開始感受到風雨影響，東半部地區會先受到外圍環流影響，而下週二至週五的天氣情況則取決於颱風的最終路徑。氣象專家指出，若颱風通過呂宋島後北轉，可能會逼近台灣西南側或恆春半島。
氣象署預報員黃恩鴻表示，準鳳凰颱風可能會從台灣東半側外海北上，甚至特別接近台灣南側海面，或是往偏西邊進到廣東沿海附近。在三種可能路徑中，最靠近台灣的路徑需要特別注意。氣象專家林得恩分析，若北方槽線沒有到達且高壓勢力變化不大，北方勢力也沒有明確南下，鳳凰颱風可能會在接近菲律賓島北部陸地前北轉，沿著台灣東部外海向北移動。歐洲氣象模式更預估颱風中心可能在台灣南部登陸，再從東部出海，這可能是對台灣殺傷力較大的路徑之一。
有專家認為，目前高壓勢力較強，颱風通過呂宋島後北轉的機率較高。氣象專家吳聖宇指出，下週二到週四之間可能是颱風影響最大的時候，至於中心是否會登陸台灣，還需要進一步觀察，但颱風有機會往台灣西南部或恆春半島方向靠近。吳聖宇表示，這個路徑可能類似去年11月的天兔颱風或2004年的南瑪都颱風。由於準鳳凰颱風發展海域的垂直風切較小，海溫也較高，台灣颱風論壇分享的Google AI模式認為，鳳凰颱風形成後將快速發展增強，在抵達菲律賓前可能達到強烈颱風等級。
黃恩鴻預測，鳳凰颱風可能達到中度颱風左右的強度，並在下週一及下週二影響台灣附近天氣。吳聖宇認為，颱風先侵襲呂宋島對台灣來說是比較好的情況，因為這樣颱風不會以最強的強度直接衝向台灣。無論颱風從東岸或西岸行進，影響都會有很大差異。下週一，颱風外圍環流將先為台灣東側帶來降雨，下週二北轉後，若颱風靠西側行進，南部地區雨勢也會增加。在颱風來襲前，本週三台灣持續受東北風影響，北部和東部有雨，週四到週日東北風減弱，高溫回升到28至29度，中南部整週晴朗，高溫30至32度，早晚溫差大。北部和東部雨勢將在週日前逐漸減少，而下週一東北季風又將增強，北台灣會再度回到濕涼的天氣。
