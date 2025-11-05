準鳳凰颱風預測走3路徑 氣象粉專分析1走向恐全台有感

▲ 圖片翻攝自 氣象署 官網

台北市 / 林彥廷 綜合報導

熱帶性低氣壓TD29即將成為「鳳凰」颱風，預估將成為中颱或挑戰強烈颱風，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（5）日發文分析3路徑對台灣的影響。

粉專指出，在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，下週一(10)抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向。

接著粉專也分析3種路徑對台灣的影響，第一種：高壓減弱速度慢，穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感。

第二種：高壓減弱快，颱風抵達菲律賓東北方近海後，大角度轉向東北，通過台灣東部至日本石垣島之間北上，此路線對台灣影響相對輕微許多。

第三種：高壓維持強盛，穿越菲律賓後繼續往中國華南前進，此路線對台灣影響較小，但機率很低。

粉專強調，至於會怎麼走，變數很大，還需要3~5天時間觀察，週日(09)至下週一(10)是關鍵。而強度部分，在抵達菲律賓之前的這一段，發展環境不錯，至少可達中颱上限，甚至挑戰強烈颱風。通過菲律賓或進入巴士海峽後發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。

粉專表示，對台灣的影響仍取決於颱風的走向，走東岸或走西岸，風雨大小會差很多，若颱風接近或影響台灣，時間大約落在下週二(11)至週五(14)之間。

※以上資訊僅供學術討論之用，最終以氣象署為準。

