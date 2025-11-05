準鳳凰颱風「北轉靠近」AI路徑預測曝光 專家揭成颱後變強關鍵

東北季風今（6）日減弱、水氣減少，全台天氣明顯好轉，但未來一週天氣將面臨重大轉變，熱帶性低氣壓TD29將發展為今年第25號颱風「鳳凰」。氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，準鳳凰有機會與東北季風產生共伴效應造成顯著降雨，同時不排除登陸台灣可能，粉專也分享最新Google AI（FNV3）預測圖，從中可見準鳳凰北轉靠近台灣趨勢逐漸明顯。

各地回溫北部可達28度

東北季風減弱、水氣減少，今日全台天氣明顯好轉，迎風面僅大台北及宜花地區有局部短暫雨，台東、恆春半島偶有零星降雨，其他地區普遍為晴到多雲。

氣溫方面，北部及宜蘭溫度明顯回升，白天高溫普遍可達27至28度；中南部及花東地區28至31度。離島皆為晴時多雲，澎湖氣溫介於24至26度；金門21至26度；馬祖則是19至23度。但各地早晚仍偏涼，低溫普遍落在21至23度間，早出晚歸仍需多加件衣物保暖。

颱風準鳳凰是否會影響台灣？

中央氣象署指出，TD29外圍螺旋雲帶已經建立，但近中心對流組織還不夠紮實，強度仍在增強中，預測週五（7日）後有機會增強為中度颱風，至於對台灣影響視後續路徑發展而定，目前不確定性大。



中央氣象署最新未來一週天預測圖，未來的準鳳凰颱風動向，但路徑還有調整、修正空間。（圖／翻攝台灣颱風論壇臉書）

「台灣颱風論壇」分享最新Google AI（FNV3）模式系集圖分析指出，準鳳凰颱風呈現穿越呂宋島後北轉的預測路徑，「發散的情況改善很多，表示模式小成員在這一次預報略有共識了。」顯示各預報模式對於颱風路徑的預測逐漸趨於一致。



若未來準鳳凰穿越菲律賓呂宋島後，進入巴士海峽或東沙島海域才轉向，並貼著台灣往東北方向移動，這將是對台灣影響最劇烈的路線；如果往中國華南前進，對台灣影響較小，但須可能要注意共伴效應。

氣象粉專「台灣颱風論壇」說明，為什麼鳳凰形成後可以變得又強又壯。（圖／翻攝台灣颱風論壇臉書）

鳳凰颱風增強關鍵

此外，「台灣颱風論壇」說明，為什麼鳳凰形成後可以又強又壯，因為它將經過又暖又充滿能量的海水熱焓區域，要不變胖也難，但只要通過呂宋島，進入巴士海峽後環境就會變很差。