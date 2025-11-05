準鳳凰颱風「又大又強」全台有感！粉專曬1圖：螺旋相當明顯

記者蔣季容／台北報導

準鳳凰螺旋性相當明顯、範圍頗大。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣。氣象粉專表示，準鳳凰螺旋性相當明顯，在抵達菲律賓之前，會變成一顆又大又強的颱風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，準鳳凰螺旋性相當明顯，型態不錯，範圍頗大，成為颱風後會快速發展、增強，在抵達菲律賓之前會變成一顆又大又強的颱風。之後的狀況就得看他的走法了，不同走法，進入的環境會差滿多的，而位在南海的海鷗颱風則是小很多。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一颱風將抵達菲律賓呂宋島附近，因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向。若高壓減弱速度慢，穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感。

若高壓減弱快，颱風抵達菲律賓東北方近海後，大角度轉向東北，通過台灣東部至日本石垣島之間北上，此路線對台灣影響相對輕微許多。若高壓維持強盛，穿越菲律賓後繼續往中國華南前進，此路線對台灣影響較小，但機率很低。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，會怎麼走，變數很大，還需要3至5天時間觀察，週日至下週一是關鍵。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，鳳凰颱風將持續往西北西移動，下週就會來到台灣附近且逐漸增強。週末預計抵達菲律賓東方海面，下週一經過菲律賓北側陸地後將會明顯北轉。若提早北轉，颱風就會進到台灣東半側外海北上，如果北轉較晚，則會進到台灣海峽南側，甚至進到台灣西南側陸地，至於北角角度若偏西，可能就會進到廣東沿海。

黃恩鴻提醒，無論哪種路徑，下週一台灣天氣就會開始受到外圍雲系影響，降雨逐漸增加，下週二、三影響最劇烈，特別是北部及東半部雨勢會明顯增加。如果路徑距離台灣較接近，甚至靠近南部陸地，南部地區也要留意接近暴風圈中心，風雨會明顯增加，目前颱風預估路徑變化大，仍有很大分歧。

