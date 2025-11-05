「準鳳凰颱風」影響台灣機率提升 可能產生共伴效應

「準鳳凰颱風」螺旋性相當明顯，成為颱風後將快速發展、增強。（翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

目前熱帶性低氣壓TD29持續發展中，預估它將成為鳳凰颱風，而其北轉時間將會直接對台灣產生影響，中央氣象署預報員黃恩鴻今（5）日表示，預估在下週三（12日）將會是影響台灣最劇烈的時候，而且它還有機會與東北季風產生共伴效應。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天po文，提到「準鳳凰颱風」螺旋性相當明顯，型態不錯、範圍頗大，成為颱風後將快速發展、增強，在抵達菲律賓之前，就會變成一顆又大又強的颱風。

預報員黃恩鴻在今天下午的記者會上，分析「準鳳凰颱風」的預估路徑，可能在10號左右抵達菲律賓，而此時間會有明顯北轉，其北轉的時間、角度都將直接影響到對台灣天氣的變化。

「準鳳凰颱風」未來不排除登陸台灣外，也可能與東北季風產生共伴效應。（中央氣象署提供）

黃恩鴻強調，下週三「準鳳凰颱風」將會是影響台灣最明顯的時候，不論是偏東北方往上走，還是沿著台灣海峽往上，甚至往西一點在廣東沿海北上，「對台灣都是有一定的天氣影響，請大家特別注意。」此外，「準鳳凰颱風」不排除登陸台灣外，也可能與東北季風產生共伴效應，為台灣帶來雨勢。

