準「天琴」颱風要來了？專家揭最新路徑 對台影響曝光

[Newtalk新聞] 最近除了東北季風外，仍然持續有颱風生成，對此氣象專家賈新興指出，下週菲律賓東邊外海有熱帶系統發展的機率，有可能登陸呂宋島，之後進入南海成颱，若生成就會成為「天琴」颱風，但對台灣沒有實際影響。另外，對於11月仍有颱風生成，賈新興也PO出數據表示，「答案盡在不言中」。





雖然已經11月，但持續有颱風生成，對此，賈新興指出，24日至25日，菲律賓東方外海有熱帶系統發展機會，預計將登陸呂宋島南部，並於27日至28日進入南海，有發展成為颱風的趨勢，若成颱風就會成為「天琴」颱風，不過之後預期會往越南方向移動，對台灣無直接影響。

另外，最近持續有颱風生成，不少人懷疑是不是颱風季延長，或是全球暖化的影響，但他貼出1951年至2025年歷年11月颱風生成數，以及另一張每月颱風生成氣候平均數的長條圖表示，「答案盡在不言中」，而從圖中就可看到11月出現颱風早有前例。

