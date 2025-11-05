準「鳳凰颱風」最快今晚生成 氣象粉專曝：下週恐大迴轉逼近台灣
太平洋海域出現新一波熱帶擾動！位於關島南方的熱帶性低氣壓TD29（或32W）發展迅速，最快今（11/5）日晚間可望生成今年第26號「鳳凰」颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」警告，TD29結構完整、螺旋明顯，有機會在短時間內增強為「中度甚至強烈颱風」，下週一抵達菲律賓呂宋島後，可能因高壓減弱而大迴轉北上，朝台灣接近。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，目前熱帶低壓位於北緯10度、東經145度附近，在太平洋高壓的導引下，正穩定向西移動，預計下週一（11/10）抵達菲律賓呂宋島近海。不過，未來高壓強弱變化將是決定颱風命運的關鍵。
粉專表示，若高壓減弱較慢，颱風可能穿越呂宋島後才北轉，屆時將最貼近台灣，風雨影響全面，中南部與東部地區均有明顯風雨；若高壓快速減弱，颱風或於菲律賓東北海域即早轉向，從台灣東部或石垣島之間北上，影響相對輕微；若高壓維持強勢，颱風可能持續西行，登陸中國華南，不過機率很低。週日（11/9）至週一（11/10）為路徑變化關鍵期，目前預測變數仍然很大，須再觀察3至5天。
根據各國模式顯示，準鳳凰的螺旋結構良好、水氣充沛，環境條件有利發展，氣象署研判，颱風強度上看中度颱風上限，甚至挑戰強烈颱風等級。不過，當系統穿越呂宋島或進入巴士海峽後，受到陸地摩擦及乾空氣侵入，強度將明顯減弱。
粉專推估，「鳳凰」若北轉接近台灣，影響時間落在下週二（11/11）至週五（11/14）之間。若從台灣西側接近，西南氣流將增強，易帶來連日豪雨與強風；若從東側通過，則以東部及北部降雨為主。
更多太報報導
完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑
與謝侑芯過夜...黃明志持2包毒品想逃！「稀疏光頭+鬍渣」遭逮照曝光
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」
其他人也在看
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 6 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 3 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 10 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 8 小時前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰北轉機率逐漸升高！「不排除升級強颱」 最新預估路徑曝光
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」也示警，位於關島附近海面的熱帶擾動90w，由於北方槽線東移以致削弱副高西伸勢力，偏北向量明顯增加，迫使準鳳凰北轉的機率正逐漸升高。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
「大」驚喜！安平北提釣到龍膽石斑 長153cm重78kg
台南市 / 綜合報導 台南有民眾昨(3)日中午，在安平北 堤 釣魚，結果釣到超大驚喜，竟然是一隻超大尾的龍膽石斑，釣上來之後，釣客躺在旁邊合照，幾乎快要跟人的身型一樣，測量一下，長153公分，重130台斤，大約是78公斤，而這其實已經是第二次釣到。民眾在台南安平北提釣魚，收線轉轉轉，但怎麼好像轉不太起來，一靠近看驚呆了，竟然是好大一隻，龍膽石斑。釣客說：「好囉。」費了好大一番功夫，大家幫忙，終於把魚釣上來，喀擦---進照片，實在真的好大隻，釣客躺在龍膽石斑旁邊，幾乎快跟人身型差不多，測量一下，長有153公分，重130台斤大約78公斤。釣客馮仕學說：「釣魚差不多有10多年了，這隻第二隻，上次那隻142.5台斤(85.5公斤)，這隻130台斤(78公斤)，困難點是，魚要上來時，旁邊要有人幫忙，不然自己一個人沒辦法，我釣魚，沒在賣魚，再大隻，都是殺一殺，大家分享。」原來這已經，不是第一次釣到，這麼大尾的龍膽石斑，釣客分享之前，也曾釣過一隻，大約142.5台斤重，同樣很驚奇，這回又再釣到，馬上跟親朋好友們一起分享，而影片照片PO網後，也掀起大家討論，直呼好厲害，也有網友是海產業者，說估計這隻魚要上萬元，民眾釣魚，意外釣起超大驚喜。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
今水氣偏多「3縣市大雨特報」熱帶性低氣壓最新動態曝
氣象署表示，今天（4日）天氣跟昨天類似，受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，3縣市大雨特報，北部、宜花地區天氣較涼，中南部日夜溫差較明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天（5日）持續受東北季風影響，北部及宜蘭天氣溼涼，周四（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
鳳凰颱風最快今生成！賈新興揭預測路徑：下週台灣天氣就看它
今（5）日仍受東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區白天降雨機率仍高，雨勢也較持續。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，TD29今日有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的機率，需特別關注其後續移動趨勢，「下週台灣的天氣就看它」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 1 天前
濕冷升級！北台連兩天有雨 颱風「鳳凰」蓄勢待發
今（4）日東北季風持續發威，加上華南雲系移入，全台水氣偏多，北部與東部地區再度迎來濕涼天氣。中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨持續，部分地區有較大雨勢出現；中部山區、花蓮及桃竹苗也有局部短暫雨，南部則以多雲為主。北部與宜花整天氣溫僅19至25度，白天偏涼；中南部與台東白天高溫可達31度，南北溫差明顯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
鳳凰颱風估今生成！3可能路徑曝 專家：恐達強颱等級
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文道，熱帶性低氣壓「TD29」，由於所處及未來可能到達海域的環境條件，相當支持其繼續發展下去，評估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，而「準鳳凰」將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進，目前評估「準鳳凰...CTWANT ・ 13 小時前
秋颱再+1…「這1天」鳳凰恐成形！專家曝對台影響
生活中心／楊佩怡報導第25號颱風「海鷗」，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。繼海鷗之後，關島一帶又有熱帶擾動生成，中央氣象署預測，未來朝西北西前進，並有發展為颱風的趨勢。氣象粉專也指出，該熱帶擾動最快在「這1天」生成為第26號颱風「鳳凰」。民視 ・ 1 天前
準鳳凰颱風3路徑「全台有感」！ 週日、週一北轉關鍵期
持續受東北季風影響，今（5）天迎風面北部、東北部和東部仍有局部短暫雨，中南部午後山區則有零星短暫陣雨；今晨全台最低溫幾乎都落在20度以下，天氣逐漸轉涼，而大家最關注的TD29熱帶低壓動態，預計有三條可台視新聞網 ・ 13 小時前
準鳳凰颱風生成「恐直穿台灣」 巔峰強度超越強颱 各國預測路徑曝光
氣象專家林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，熱帶性低氣壓TD29由於生成位置及未來可能到達海域的環境條件，預估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，並循環境駛流場導引，繼續向西北方向前進，目前評估未來有3條可能路徑，其一是因太平洋高壓未來幾天明顯東退，加上北方冷氣團勢力也尚未南下，導致準鳳凰在一過東經130度就提早北轉，以拋物線方式來到日本南方海域，這也是目前對台灣影響最小的一條路徑。太報 ・ 12 小時前