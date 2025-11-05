準「鳳凰颱風」最快今晚生成 氣象粉專曝：下週恐大迴轉逼近台灣

熱帶性低氣壓TD29（右）有望今晚生成「準鳳凰颱風」。翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書



太平洋海域出現新一波熱帶擾動！位於關島南方的熱帶性低氣壓TD29（或32W）發展迅速，最快今（11/5）日晚間可望生成今年第26號「鳳凰」颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」警告，TD29結構完整、螺旋明顯，有機會在短時間內增強為「中度甚至強烈颱風」，下週一抵達菲律賓呂宋島後，可能因高壓減弱而大迴轉北上，朝台灣接近。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，目前熱帶低壓位於北緯10度、東經145度附近，在太平洋高壓的導引下，正穩定向西移動，預計下週一（11/10）抵達菲律賓呂宋島近海。不過，未來高壓強弱變化將是決定颱風命運的關鍵。

粉專表示，若高壓減弱較慢，颱風可能穿越呂宋島後才北轉，屆時將最貼近台灣，風雨影響全面，中南部與東部地區均有明顯風雨；若高壓快速減弱，颱風或於菲律賓東北海域即早轉向，從台灣東部或石垣島之間北上，影響相對輕微；若高壓維持強勢，颱風可能持續西行，登陸中國華南，不過機率很低。週日（11/9）至週一（11/10）為路徑變化關鍵期，目前預測變數仍然很大，須再觀察3至5天。

根據各國模式顯示，準鳳凰的螺旋結構良好、水氣充沛，環境條件有利發展，氣象署研判，颱風強度上看中度颱風上限，甚至挑戰強烈颱風等級。不過，當系統穿越呂宋島或進入巴士海峽後，受到陸地摩擦及乾空氣侵入，強度將明顯減弱。

粉專推估，「鳳凰」若北轉接近台灣，影響時間落在下週二（11/11）至週五（11/14）之間。若從台灣西側接近，西南氣流將增強，易帶來連日豪雨與強風；若從東側通過，則以東部及北部降雨為主。

