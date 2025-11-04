準「鳳凰颱風」直逼台灣！氣象粉專曝2最有可能移動路徑

位於關島以南的熱帶擾動在今(4)日凌晨增強為熱帶性低氣壓TD29，有機會發展成為今年第26號鳳凰颱風。 圖：翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急

[Newtalk新聞] 位於關島以南的熱帶擾動在今(4)日凌晨增強為熱帶性低氣壓TD29，有機會發展成為今年第26號鳳凰颱風。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，準鳳凰颱風將從台灣附近通過，目前評估最有可能的移動路徑，分別是鳳凰颱風直接侵襲台灣，或是在颱風在台灣以東海面北轉後持續往北移動。

中央氣象署資料顯示，目前位於關島以南海域的熱帶性低氣壓TD29目前位於北緯9.0度，東經145度，正以每小時12公里的速度向西北西進行。「台灣颱風論壇」分析，準鳳凰颱風形成後，周圍環境適合颱風發展。下週一鳳凰颱風抵達菲律賓呂宋島之前，就有機會發展為中颱或強颱。

「台灣颱風論壇」表示，鳳凰颱風抵達菲律賓呂宋島之後，將北轉通過台灣。至於鳳凰颱風會由台灣東岸或西岸通過，則取決於颱風轉向的位置、時間和幅度，有待觀察。

針對鳳凰颱風移動路徑，「台灣颱風論壇」推測，根據目前氣象資料來看，鳳凰颱風在台灣東南方海面北轉，從台灣以東北上的機率，以及直接侵襲台灣的機率偏高；而在台灣西南方海面北轉，由台灣以西北上的機率僅中等；鳳凰颱風西行，往中國華南或越南方向移動的機率則偏低。

