準「鳳凰颱風」3路徑！巴士海峽才轉向貼台灣東北 本島皆有感

位於關島南方的熱帶低壓90W即將發展為今年第26號颱風「鳳凰」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，若颱風路徑選擇穿越菲律賓呂宋島，然後進入巴士海峽或東沙島海域，再向東北方向移動，將對台灣造成最劇烈的影響，讓全台各地都能感受到其威脅。

根據中央氣象署的觀測資料，目前熱帶性低氣壓的中心位置在北緯8.5度、東經144.5度，正以每小時8公里的速度向西北西移動。專家預計，最快5日將正式生成「鳳凰颱風」。接下來的五天內，氣象條件將影響其路徑，存在三種主要可能性。

專家預計，最快5日將正式生成「鳳凰颱風」。接下來的五天內，氣象條件將影響其路徑，存在三種主要可能性。（圖／氣象署）

第一種情況是高壓減弱緩慢，颱風將穿越菲律賓呂宋島，進入巴士海峽或東沙島海域後轉向，並沿著台灣東北方移動，這將對台灣造成最強烈的影響。第二種情況是高壓減弱較快，颱風在抵達菲律賓前便轉向，經過台灣東部外海，這樣的路徑對台灣的影響則相對輕微。第三種情況是高壓強盛，颱風穿越呂宋島後繼續向中國華南地區前進，這對台灣的影響將會較小，但仍需注意共伴效應。

粉專指出，週日（9日）至下週一（10日）將是關鍵時刻，未來五天內的發展環境良好，鳳凰颱風至少可達中度颱風，甚至可能挑戰強颱。不過，當颱風通過菲律賓或進入巴士海峽後，環境條件將迅速惡化，強度可能會逐漸減弱。如颱風接近台灣，預計影響時間將落在下週二（11日）至週四（13日）之間，建議民眾密切關注颱風動態，特別是有戶外活動的民眾。

