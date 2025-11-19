溜冰選手赴陸交流遭批「兩岸通吃」 高市滑輪溜冰委員會：不應被政治化

高市議員陳麗娜19日赴議會參加總質詢時爆料，高雄市多名溜冰曲棍球選手「兩岸通吃」，一邊領取高市府及國家的豐厚獎金，一邊卻穿著大陸隊服參加對岸賽事。對此，遭點名的歐姓教練嚴正澄清，他是以個人名義赴陸參加俱樂部交流賽，並非代表對岸參加國家級賽事。（翻攝自高市議會網站）

高雄市多名溜冰曲棍球選手遭爆料「兩岸通吃」引發爭議，對此，遭點名的歐姓教練澄清，只是赴陸參加俱樂部交流賽，並未代表對岸參賽。對此，高雄市體育會滑輪溜冰委員會副總幹事連高振表示，國際互訪屬常態，不應被政治化；屏東溜冰教練也指出，台灣選手多是以「俱樂部」的名義到大陸參賽，以達累積賽事經驗的目的。

連高振坦言，近年確實有不少台灣退役國手赴大陸執教，但這背後反映的不是政治問題，而是待遇差距與結構性資源不足。他說，大陸部分俱樂部開出約2萬元人民幣月薪，「比台灣同齡教練幾乎高出一倍」，對20多歲剛退役的選手而言，自然具有吸引力。

且台灣滑輪溜冰非亞奧運項目，政府資源有限，場館不足問題多年未解，「很多選手畢業後就消失了，留不住也養不起家」，在缺乏制度性支持下，退役選手自然尋求更好的出路。

至於赴陸交流與比賽爭議，連高振強調，國際互訪屬常態，「不是只有中國，若韓國、日本邀請，我們也會去」，不應被政治化。他更擔憂的是，若人才斷層持續擴大，未來不只國家隊恐受影響，高雄多年累積的實力也可能被拖垮。

屏東溜冰教練則指出，長年來中國大陸都會對台灣選手發出邀請賽，而台灣選手多是以「俱樂部」的形式參賽，誘因除了獎金較高、有落地招待外，多個比賽經驗也是原因之一，對選手來說，經驗累積是非常重要的事情。不過，為了避免「政治糾紛」，台灣選手到對岸比賽都會盡量避開有爭議的衣著。

