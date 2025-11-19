溜冰選手赴陸比賽爆「兩岸通吃」 遭點名教練駁斥爭議！

高市議員陳麗娜19日赴議會參加總質詢時爆料，高雄市多名溜冰曲棍球選手「兩岸通吃」，一邊領取高市府及國家的豐厚獎金，一邊卻穿著大陸隊服參加對岸賽事。對此，遭點名的歐姓教練嚴正澄清，他是以個人名義赴陸參加俱樂部交流賽，並非代表對岸參加國家級賽事。（翻攝自高市議會網站）

高市議員陳麗娜19日赴議會參加總質詢時爆料，高雄市多名溜冰曲棍球選手「兩岸通吃」，一邊領取高市府及國家的豐厚獎金，一邊卻穿著大陸隊服參加對岸賽事。對此，遭點名的歐姓教練嚴正澄清，他是以個人名義赴陸參加俱樂部交流賽，並非代表對岸參加國家級賽事，至於議員指稱有人參加大陸全國運動會的人員，則都已退役8、9年，轉往對岸發展，甚至在當地結婚生子，並非現役選手，至於他們是否違反相關規範將交由運動部及市府運發局認定。

廣告 廣告

陳麗娜指出，去年全民運動會高雄溜冰曲棍球隊奪下10金9銀7銅佳績，冠軍獎金從原本15萬加碼至18萬元，獎金相當豐厚。然而，她接獲爆料，高雄有3名選手參加「2025年中華人民共和國全國輪滑錦標賽」，另有3名選手參加「中華人民共和國全國運動會」，這些選手中有人今年還獲頒高雄體育有功人員，甚至得過國光獎章30萬元、全運會獎金14萬元。

陳麗娜質疑，根據大陸方面規定，參加對岸全國性活動必須持有居住證及社會保險繳納紀錄，A級教練帶領一批高雄選手，有人曾代表高雄參加全民運，卻到對岸參加比賽或代表對岸某個隊，「如果將來我們的選手打到奧運，到底是高雄的選手，還是中華人民共和國的選手？」她要求市府徹查是否違反中央規定及統戰疑慮。

對此，歐姓教練澄清，議員質疑台灣選手代表大陸參加國家級賽事，對他們來說是相當不公平且嚴重錯誤的指控，因為他們只是趁著比賽及訓練的空檔時間，以個人名義到大陸各城市的俱樂部移地訓練、參加交流賽，但這並非代表對岸參賽。

歐姓教練說明，要代表大陸各城市參賽，必須經過非常嚴格的身分審查，包括居住證、職業證明等等，且身分獲得認證後，還必須經過代表隊選拔，不是一般人想參賽就可以參賽，所以他強調，自己沒有代表對岸參加過任何賽事，相關單位查證賽事秩序冊就可釐清事實。

至於議員指稱有選手到對岸參加全運會，歐姓教練指出，該3名教練大概8、9年前就到大陸發展，他們也在當地結婚生子，今年剛好有機會選到北京、福建代表隊參加全運會，這是否有涉及相關規範，或先前在台領得的獎金是否需要繳回，必須由運動部或高市運發局認定。

運發局表示，將查證賽事秩序冊參賽資格，如有涉及違反中央規範或損及國家主權的情形，運發局將依法處分並追回獎金，後續也會在最短時間內全面清查所有選手與教練身分資格，若違反中央規範，將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報運動部、陸委會及單項協會。

【看原文連結】