溜小孩新去處！斥資近1.2億 屏北旗艦共融公園啟用

巴轆公園將「菸葉廠房」意象轉化為具挑戰性的遊具，10公尺高的遊戲塔刺激好玩。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣以共融公園聞名，總是吸引外縣市親子特地來玩，如今又多了一個溜小孩的新去處，這次是位於北屏東縣的九如鄉，以菸葉主題為特色的巴轆公園，被定位為屏北旗艦共融公園，今(17)日啟用，高10公尺的遊戲塔刺激又好玩，一啟用就吸引大批親子搶先體驗。

屏東縣政府推動「一鄉鎮一特色遊戲場」計畫再添璀璨亮點，在九如鄉巴轆公園結合在地「菸葉試驗所」歷史及「檸檬產業」核心，打造適合不同年齡層的屏北旗艦共融公園。今(17)日上午舉行啟用典禮，由縣長周春米、九如鄉長藍聰信及地方民代等人共同剪綵。

屏東縣長周春米表示，這是她上任以來第一個規畫、第一個完成啟用的共融公園 ，屏北四鄉鎮是屏縣花果天堂，農業非常出名，縣府在各鄉鎮規畫不同特色建設，今天落成的就是屏北旗艦共融遊戲場；在前縣長、總統府秘書長潘孟安推動下，屏縣共融遊戲一直走在前面，她接棒發揚光大。

屏東縣府工務處表示，巴轆公園前身為菸葉改良場，原設施設備老舊損毀，歷經一年的整建工程，經費約1.2億元，不僅僅是休閒空間，更承載歷史人文，設計過程尊重兒童表意權，也特別保留過去紋理，將「菸葉廠房」意象轉化為具挑戰性的遊具，包含3座不同高度的滑梯，滿足孩子「鑽、滾、爬、躺」的冒險欲望，廣大的沙坑更藏有水果造型在其中，小朋友邊玩沙邊尋寶玩得更盡興。

啟用典禮開幕後，接著展開快閃樂園活動，包含氣球小丑秀、劇團表演等，吸引大批家長帶著孩子前來試玩、拍照打卡，玩到不想回家。

屏東縣府表示，巴轆公園總面積5.14公頃，除1.65公頃的特色遊戲場外，還設有生態池、步道、滑輪場、體健區等，全區採無障礙設計，確保銀髮與身障者都能輕鬆通達。歡迎民眾趁著週末假期，攜老扶幼前往體驗這座兼具文化深度與遊樂趣味的新地標。

巴轆公園啟用，小朋友玩得好開心。(記者羅欣貞攝)

大面積的沙坑深受小朋友歡迎。(記者羅欣貞攝)

鞦韆區人氣高。(記者羅欣貞攝)

生態池周圍種了落羽松等植物。(記者羅欣貞攝)

屏縣巴轆公園啟用，小朋友開心和縣長周春米合影。(記者羅欣貞攝)

