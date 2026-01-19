溜滑梯式降溫！強烈冷氣團夾擊 一路涼冷到月底

氣象專家林得恩提醒，至月底期間，前後分別會受到強烈大陸冷氣團及東北季風等天氣系統影響，氣溫表現均明顯低於氣候平均值，將一路涼冷到一月底。

東北季風+強烈大陸冷氣團影響， 將一路涼冷到一月底。 （圖／翻攝自臉書粉絲專頁「林老師氣象站」）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今（19）日起受東北季風增強影響，台灣各地氣溫早晚轉涼，白天仍屬溫暖舒適，最低溫約落在攝氏15至17度之間。

林得恩表示，隨著強烈大陸冷氣團於今晚起開始南下，尤其是北部及東北部地區，最低溫將進一步再下降個攝氏1至2度，沿海、空曠及近山區低溫還會更低一些，冷感更加明顯，需要加強注意保暖、防寒。

林得恩提醒，這波強烈大陸冷氣團與東北季風影響時間長，預計將一路持續至月底，整體氣溫明顯低於氣候平均值，其中在1月21日至1月23日，降幅最為劇烈。

