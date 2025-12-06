溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

溜滑梯。示意照非事發地。取自Pexels



高雄市鳳山一處兒童遊戲區成為「活春宮」場地。72歲蔡姓老翁和67歲黃姓阿婆在溜滑梯下方打野炮，一名家長帶小孩前往玩耍時目睹嚇壞，急忙報警處理。法院審理，蔡男否認性行為，稱黃女跑進溜滑梯跟她說話要錢；法官不信，8月依公然猥褻罪判拘40天，得易科罰金。而黃女近日也被判處拘役25天，得易科罰金。

這起阿公、阿嬤溜滑梯活春宮發生在去（2024）年8月24日下午15時許，地點在高雄市鳳山體育館停車場2號出口旁兒童遊戲區。目擊者指證，蔡翁撫摸黃姓阿婆下體，且褪褲，裸露性器官，欲進行性交等公然猥褻行為。

證人梁姓媽媽表示，帶小孩到遊戲區，發現一對男女在兒童溜滑梯下方進行性行為，事後她看到該名男子拿錢給與他性行為的女子，兩人沒有穿褲子，阿公躺在下面，阿嬤坐在上面，因為現場是兒童遊戲區，她當下就打110報案，當時有拍照交給到場處理的員警。

蔡翁辯稱，因為小孩在玩，他才躺到溜滑梯裡面，黃姓阿婆走進來跟他要錢，他沒有給她錢，也沒有要跟她性交易，他只有拿食物給阿婆吃而已。不過，黃姓阿婆證實對方欲進行性交。

法官審酌蔡翁知悉遊戲區為不特定人得以共聞共見的場所，仍與阿嬤在下午時分，在遊戲區溜滑梯下方裸露性器官並發生猥褻行為，使在場之人目睹，影響社會風氣，所為實屬不該。兼衡蔡翁的犯罪手段、情節，否認犯行等一切情況，依公然猥褻罪判拘40天，得易科罰金。黃姓阿婆近日也被判處拘役25天，得易科罰金。如易科罰金，以新台幣1000元折算1日；可上訴。

