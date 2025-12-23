溝通國防預算？ AIT會藍營高層：重申支持台灣強化防衛

美國在台協會（AIT）處長谷立言11月與新任國民黨主席鄭麗文會面，緊接著川普政府於12月17日宣布高達約111.5億元的8項對台軍售案；美國在台協會今（23）日再公布，AIT副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面，進行關切議題討論，雙方並共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

AIT公開梁凱雯(圖中)、李乾龍(圖右二)合影。(圖/截自AIT臉書)

美國在台協會今天在臉書粉專貼文表示，AIT副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。

廣告 廣告

美國在台協會指出，在會談期間，梁凱雯副處長重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。梁凱雯副處長與李乾龍副主席和張榮恭副主席也共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

梁凱雯、張榮恭(圖右)合影。(圖/截自AIT臉書)

延伸閱讀

政院提名游盈隆任中選會主委爆雜音 民進黨團表態了！

獲提名任中選會主委 游盈隆自比跳火坑、過河卒子不計毁譽

卓榮泰最新滿意度民調出爐！ 游盈隆：社會共識等於零