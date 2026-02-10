溝通專家：「好聊的人」從來不說這7句話

「好相處」或「很好聊」，是一項人人都能後天培養的能力。公開演講家與溝通專家鮑伊（John Bowe）指出，關鍵在於說出來的話，能讓對方感到被接納。

鮑伊發現，撇開基本禮貌不談，那些被公認「很好聊」的人有一個共通點：跟他們說話沒有壓力，也不用擔心被否定。

他提醒，那些「沒說出口的話」，影響力往往比「說了什麼」更大。根據他的個人實務經驗發現，那些好相處的高情商溝通者，往往會刻意避免以下這七種用語。

「你冷靜一點。」

當我們對一個人說「冷靜點」，其實是在否定對方的感受，同時也下意識地向對方傳遞出：「他情緒太激動了、太不理性了。」同類型的說法還包括：「你是不是反應過度了？」

廣告 廣告

更好的做法是先接納對方的情緒，「我聽得出來你真的很在意這件事，可以跟我說說具體發生了什麼事嗎？」

「你看起來很累。」

在家人或伴侶的親密關係中，這句話可能是關心；但在職場或普通社交場合，這句話其實有些不體貼。在說者無心，聽者有意的情況下，對方很可能會誤解為一種貶低，好像在說：大家都看得出來你狀態不好。

有一種問法可以讓人聽著更舒服：「最近專案工作量好像很大，有什麼我可以幫上忙的嗎？」

「你為什麼跟我講這些？」

這是一句極端防衛性的話語，它會瞬間澆熄對方想分享的熱情。

多數人分享資訊都有動機——求助、預警、試探、建立共識。當屬下或夥伴想跟你分享資訊，即便資訊零碎，那也是信任的表現。

高情商溝通者不會問對方重點是什麼，而是抱持好奇與開放心態，例如：「謝謝你告訴我，那你現在最擔心的是哪一部分？」 「你希望我怎麼協助？」

「那不如就照你的方式來？」

在英文裡，當一個人對你說”You do you"時，通常是在意見分歧之後，他的潛台詞不是在鼓勵你去照你的方式進行，反而是帶著諷刺地口氣說：「隨便你吧，你想怎樣就怎樣，後果自負。」

鮑伊常問學員：試著把這句話從對話中刪掉，會損失什麼資訊嗎？答案通常是——完全不會。

「你每次都...」、「你從來不...」

這種「絕對式批評」，是團隊管理中的大忌。鮑伊指出，只要出現「總是」或「從來沒有」開頭的句子，對方就會升起防衛心。這種表達方式，會把談話焦點從事件轉移到性格，對方可能為了維護自尊開始翻舊帳，導致溝通破裂。

與其說：「你從來不準時交資料。」不如說：「我注意到上週和這週的資料都晚了一天，影響到排程，你是否遇到什麼困難？」

「我無意冒犯，但是...」

當一個人說出這句話時，對方的大腦已經預判接下來的內容會傷人。類似的話還包括「我這人說話比較直」、「沒有別的意思，我只是說實話」。

這是一種情緒勒索，真正高情商的溝通，是用建設性的方式表達意見：「針對這個提案，我有幾個優化的建議想跟你討論...」

「我們聊別的東西好嗎？」（Can we just move on?）

這句話通常伴隨著一聲長嘆或不耐煩的表情，更成熟的收尾方式是給個台階下而不是關門：「這題我們先暫停，但我記下來，明天會議再回來討論。」

當我們開始磨練說話的修養，很快會發覺，與那些那些說話帶刺、愛酸人相比，身邊的人更樂於與你合作、更願意對你敞開心扉。

資料來源：CNBC、Medium、LinkedIn

核稿編輯：林易萱